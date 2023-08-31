Авторы Untitled Goose Game работают над новой игрой

House House, австралийская студия, создавшая успешную игру Untitled Goose Game, вновь будет тесно сотрудничать с инди-издателем Panic над совершенно новой игрой, которая будет "совершенно другой". Эта новость прозвучала во время первого онлайнового шоу издательства в качестве небольшого тизера, завершающего 20-минутное представление.
Игра Untitled Goose Game произвела фурор в мире после выхода в 2019 году, получив множество наград, включая D.I.C.E Game of the Year, а также номинацию на премию ARIA за ставший культовым саундтрек Дэна Голдинга. Никаких дополнительных подробностей о следующем проекте не было сказано, хотя ожидается, что на этот раз House House придумает нормальное название. Может быть. Кто знает.
Куплинов уже потирает руки.