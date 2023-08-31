Авторы Untitled Goose Game работают над новой игрой

Стелс-песочница, где вы — гусь, выпущенный в ничего не подозревающую деревню и пытающийся выполнять всякие забавные задания.

Прогуливайтесь по городку на главной улице, расставляйте ловушки, воруйте шляпы - в общем говоря, испортите жителям их день.