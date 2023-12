Представлен первый трейлер мистического экшена Usual June

Компания Finji, разработчик Overland и Canabalt, а также издатель Tunic, Night in the Woods и Chicory: A Colorful Tale, представили свою новую игру, Usual June, которая разрабатывается для PC в Steam и выйдет в 2025 году.

Usual June разрабатывается под творческим руководством Адама Солтсмана, известного по Overland и Canabalt. В работе над игрой принимают участие специалисты Sweet Baby Inc., участвовавшие в создании таких игр, как Alan Wake 2, God of War: Ragnarok и Spider-Man 2, и аудиорежиссер Адам Хэй, получивший премию BAFTA за работу над Dreams и Everybody's Gone to the Rapture.

В центре сюжета игры - Джун, студентка колледжа, обладающая уникальной способностью общаться с призраками. В роли Джун игроки исследуют город на Среднем Западе, дружат с живыми и призрачными персонажами, защищаются от загадочных существ и разгадывают тайны города.

Usual June призвана увлечь игроков своей неистовой и адаптируемой боевой системой, остроумным и разнообразным актерским составом, а также интригующим заговорщическим сюжетом, сочетающим в себе элементы ужаса, юмора и теплоты. Повествование и визуальный стиль игры черпают вдохновение в графических романах, представленных в полностью реализованном 3D-мире, что обещает захватывающий и многогранный игровой опыт.