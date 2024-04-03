С 5 апреля V Rising подорожает на 20 долларов

Поскольку Stunlock Studios готовится к выходу V Rising из раннего доступа в следующем месяце, компания объявила о повышении цен. Оно вступит в силу с 5 апреля и цена увеличится с $19,99 до $34,99. Это не шокирующая новость — при запуске раннего доступа Stunlock сказала: «Мы ожидаем, что цена вырастет после раннего доступа, но мы не можем сказать точную цену».

Учитывая пять лет разработки (два из которых были проведены в раннем доступе), компания считает, что цена отражает «полную ценность» игры. Существующие пакеты DLC останутся доступными после запуска версии 1.0 по той же цене. Конечно, это не включает в себя предстоящее сотрудничество Legacy of Castlevania, которое выйдет 8 мая.

Будет бесплатное обновление, в котором легендарный охотник на вампиров Саймон Бельмонт будет сражаться с боссом, используя его фирменный кнут Убийцы вампиров (который игроки смогут использовать наряду с новыми способностями). Премиум-пакет также будет доступен с украшениями замка в стиле Castlevania, ездовым скелетом и опциями настройки персонажа, хотя цена неизвестна.