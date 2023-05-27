Для Valheim вышло небольшое обновление 0.216.7 ©

Компания Iron Gate выпустила вчера новый небольшой патч для своей игры Valheim, посвященной исследованию и выживанию. Согласно журналу изменений, патч 0.216.7 исправляет проблему загрузки мира между версиями и создает резервную копию при запуске мира в новой версии.

Стоит также отметить, что 25 мая Iron Galaxy выпустила еще одно обновление, которое устранило утечку памяти. Оно также устранило некоторые проблемы с анимацией и атаками, которые могли возникать при низкой частоте кадров.

Наконец, 16 мая Iron Galaxy выпустила крупное обновление, в котором был улучшен ряд показателей производительности. Например, обновление 0.216.5 содержит улучшения производительности, памяти и сетевых функций как для малых, так и для больших миров.

Как обычно, Steam загрузит последнее обновление при следующем запуске клиента.