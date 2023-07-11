Средневековая стратегия в реальном времени The Valiant добралась до консолей ©

Отправляйтесь в путь братства и искупления в The Valiant, командной стратегии в реальном времени, действие которой происходит в Европе и на Ближнем Востоке 13-го века. Командуйте и повышайте уровень своих средневековых рыцарей, сражаясь в эпической одиночной кампании, а затем развивайте свои навыки в сети как в кооперативном, так и в соревновательном многопользовательском режимах. The Valiant уже вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Только вы можете остановить своего бывшего соратника, рыцаря-крестоносца, испорченного древним артефактом. Управляйте своими подразделениями, используйте их навыки и набирайтесь опыта в ходе эпической одиночной кампании с 15 вручную созданными миссиями, а также совместными или соревновательными многопользовательскими режимами.