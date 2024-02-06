Консольные версии Valiant Hearts: Coming Home получили возрастной рейтинг в Бразилии

Ранее выпущенное Netflix продолжение Valiant Hearts от Ubisoft будет выпущено для Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Как сообщается, рейтинговая комиссия Бразилии недавно классифицировала консольный порт Valiant Hearts: Coming Home.

Приключенческая игра-головоломка с боковой прокруткой ранее была доступна только на мобильных устройствах и требовала подписки Netflix. Однако, по мнению рейтингового органа, похоже, что это уже не так.

В рамках эксклюзивного соглашения с тремя играми между Netflix и Ubisoft, Valiant Hearts: Coming Home была выпущена в феврале 2023 года, почти через десять лет после предыдущей игры, Valiant Hearts: The Great War, которая на протяжении многих лет получала исключительно положительные отзывы в Steam. The Great War обычно хвалили за ее темы, визуальные эффекты и музыку, а также за то, что она позволила игрокам узнать больше об истории Первой мировой войны.

Действие фильма Coming Home происходит после событий Великой войны и представляет собой повествование, основанное на «четырех переплетающихся историях о дружбе, выживании и самопожертвовании среди хаоса и трагедии войны».