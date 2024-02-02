Мобильное продолжение Valiant Hearts вскоре может появиться на ПК и консолях

Помните, как в прошлом году Ubisoft сделала сиквел Valiant Hearts: The Great War эксклюзивным для библиотеки мобильных игр Netflix? Если нет, или если вы не являетесь поклонником игры на смартфоне, но ждали продолжения истории, вполне вероятно, что в ближайшем будущем вы сможете поиграть в эту игру на других платформах.

Вполне возможно, что это было временное соглашение, так как корейская рейтинговая система упомянула о выпуске игры, что может указывать на то, что Valiant Hearts: Coming Home в скором времени все-таки появится на PC и консолях.

Valiant Hearts: Coming Home - продолжение приключенческого экшена о Первой мировой войне, вышедшего 10 лет назад. Она была выпущена Ubisoft эксклюзивно для Netflix в 2023 году.