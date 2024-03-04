Новая утечка намекает на скорый релиз бесплатного шутера Valorant для консолей

Разработчики из студии Riot Games представили в 2020 году на ПК качественного конкурента Counter-Strike с существенными отличиями — Valorant. Проект довольно быстро завоевал большую аудиторию активных игроков и теперь может похвастаться профессиональными турнирами, масштабы которых не сильно отстают от киберспортивных мероприятий Valve. Теперь за шутером осталось лишь покорить консоли, что, судя по всему, может произойти уже скоро.
Недавняя утечка намекает на довольно скорый выход Valorant для новых платформ. Разработчики уже давно объявили о работе над мобильной версией, однако это не единственная новая платформа, над которой сейчас идет работа. Датамайнерам удалось обнаружить в файлах игры упоминание версии шутера для стационарных консолей.
Как сообщается, в коде Valorant было найдено описание функции кроссплея. Похоже, разработчики не собираются объединять игроков с ПК и мобильных устройств. Тем не менее, функция кроссплея все же будет внедрена, но она будет служить для слияния игроков с ПК и игроков с PS4, Nintendo Switch и Xbox.
Выход консольной версии Valorant ожидается позднее в этом году.