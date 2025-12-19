Riot Games закрывает критическую уязвимость материнских плат в новом обновлении Vanguard

Разработчики из Riot Games анонсировали важное обновление для своей античит-системы Vanguard, направленное на устранение аппаратной уязвимости в современных компьютерах. Специалисты компании обнаружили, что многие популярные материнские платы имеют брешь в защите на этапе загрузки, которой активно пользуются создатели читов. Проблема связана с устройствами прямого доступа к памяти, известными как DMA-карты.

В опубликованном отчете сообщается, что в момент включения компьютера система находится в наиболее уязвимом состоянии до полной загрузки операционной системы. Злоумышленники используют этот короткий промежуток времени для внедрения вредоносного кода, который остается незамеченным для стандартных средств защиты. Хотя технология IOMMU должна блокировать подобные вмешательства, исследование показало, что на многих платах эта функция инициализируется некорректно или со значительной задержкой.

Античит-отдел Riot Games провел совместную работу с ведущими производителями оборудования, включая ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock, чтобы устранить эту проблему. Вендоры уже выпустили обновления BIOS, закрывающие уязвимость. Теперь Vanguard будет принудительно проверять безопасность процесса загрузки. Если система игрока окажется уязвимой, доступ к играм, таким как VALORANT, будет заблокирован ошибкой с кодом VAN:Restriction.

Для снятия ограничений пользователям потребуется обновить прошивку своей материнской платы, следуя инструкциям производителя. Разработчики уточняют, что появление такого уведомления не означает обвинение в читерстве, а лишь указывает на то, что текущая конфигурация компьютера технически позволяет обойти защиту. В будущем компания планирует сделать эти требования обязательными для всех игроков высоких рангов, начиная с уровня Расцвет, чтобы гарантировать честную игру в соревновательных матчах.

Представители студии называют это обновление значительным шагом в индустрии, так как обнаруженная брешь могла свести на нет эффективность любых существующих античитов. Игрокам рекомендуется заранее проверить наличие свежих драйверов и версий BIOS на официальных сайтах производителей своего оборудования, чтобы избежать перерывов в игре.