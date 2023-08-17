Стартовало закрытое бета-тестирование Valorant для мобильных устройств

Компания Tencent начала закрытое бета-тестирование Valorant Mobile. Мобильная версия шутера доступна пользователям из Китая и только владельцам Android.
По информации инсайдеров, Valorant Mobile разрабатывается в двух версиях: Tencent создает шутер для Китая, а Riot Games — для остальных регионов. Предположительно, что версии будут одинаковыми, за исключением событий и скинов.
На момент публикации материала неизвестно, появится ли Valorant Mobile в других регионах. Дата релиза мобильной версии шутера также не раскрыта.
Прикольно, что он визуально не отличается от основной игры. Надеюсь, что весь купленный контент будет там доступен, а то иначе это кал лютый. Опять придется бедным неформалам кошельки опустошать.