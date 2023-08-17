Стартовало закрытое бета-тестирование Valorant для мобильных устройств

Компания Tencent начала закрытое бета-тестирование Valorant Mobile. Мобильная версия шутера доступна пользователям из Китая и только владельцам Android.

По информации инсайдеров, Valorant Mobile разрабатывается в двух версиях: Tencent создает шутер для Китая, а Riot Games — для остальных регионов. Предположительно, что версии будут одинаковыми, за исключением событий и скинов.

На момент публикации материала неизвестно, появится ли Valorant Mobile в других регионах. Дата релиза мобильной версии шутера также не раскрыта.