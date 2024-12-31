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Vambrace: Cold Soul 28.05.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Фэнтези
6.7 43 оценки

В GOG стартовала раздача рогалика Vambrace: Cold Soul

monk70
Новости

Магазин GOG подготовил ещё один подарок в уходящем году. Рогалик Vambrace: Cold Soul стал доступен бесплатно ограниченное время. Акция продлится 72 часа.

Vambrace: Cold Soul — это приключенческая игра в жанре рогалик в стиле фэнтези, действие которой происходит в мире, наполненном морозом. Планируйте свои подземные экспедиции, а затем отправляйтесь на поверхность проклятого города вместе со своей командой героев. Используйте уникальные способности, избегайте опасных ловушек, участвуйте в странных встречах и постарайтесь выжить в бою

13
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

арты прикольные на этом все

2
canteexnik

Спец ссылка https://www.gog.com/giveaway/claim

0
Pastoral

А я вот не понимаю кто этот такой умный , что для русского сайта, для русских людей выкладывает ссылки с EN иностранной ссылкой. Он что такой тупой и до сих пор не знает, что там есть RU версия сайта..

0