В GOG стартовала раздача рогалика Vambrace: Cold Soul

Магазин GOG подготовил ещё один подарок в уходящем году. Рогалик Vambrace: Cold Soul стал доступен бесплатно ограниченное время. Акция продлится 72 часа.

Vambrace: Cold Soul — это приключенческая игра в жанре рогалик в стиле фэнтези, действие которой происходит в мире, наполненном морозом. Планируйте свои подземные экспедиции, а затем отправляйтесь на поверхность проклятого города вместе со своей командой героев. Используйте уникальные способности, избегайте опасных ловушек, участвуйте в странных встречах и постарайтесь выжить в бою