Vampire Survivors: Operation Guns уже вышла и включает в себя персонажей и оружие из Contra

Игра на выживание с минималистичным геймплеем и элементами упрощённого рогалика. Вам необходимо выжить как можно дольше, сражаясь с толпами кровожадных врагов и исследуя опасные локации. За каждый заход вы получаете золото, которое можно потратить на улучшения и способности для вашего персонажа. Каждый новый выживший — это новый шанс изменить ход истории и спасти человечество от полного уничтожения.

По мере прохождения вы будете открывать новое оружие, новые уровни и новых персонажей. Вам следует исследовать все уровни как можно тщательней, ведь там могут скрываться интересные и полезные предметы, которые упростят ваше прохождение.