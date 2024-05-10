Vampire Survivors: Operation Guns уже вышла и включает в себя персонажей и оружие из Contra

Новейшее DLC для Vampire Survivors — Operation Guns — уже доступно на всех платформах. DLC содержит множество нового контента, включая два новых этапа, новых персонажей и новое приключение.
Игроки могут начать игру Vampire Survivors: Operation Guns на новом этапе Нео Галуга. В DLC также есть новое приключение, которое разработчик Poncle называет «сильно посвященным оружию». В приключении почти исключительно используются новые персонажи из DLC, а также оружие из франшизы Contra.
Первоначально Operation Guns была анонсирована еще в апреле и включает в себя 11 новых персонажей, 22 новых вида оружия и 13 новых музыкальных треков, вдохновленных франшизой Contra.
Это длс - огроменная доза ностальгии за сущие копейки и лучшее длс из всех вышедших для игры.