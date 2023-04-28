Видеоигра Vampire Survivors получит мультсериал от Story Kitchen ©

В разработке находится анимационный телесериал по вирусной игровой сенсации Vampire Survivors. Story Kitchen сотрудничает с разработчиком игры, основателем poncle Лукой Галанте, чтобы адаптировать видеоигру в жанре готического хоррора к премиальному анимационному телесериалу.

В игре, описанной как Vox Machina и Castlevania, игроки управляют автоматически атакующим персонажем, сражаясь с непрерывными волнами монстров, с целью выжить под натиском как можно дольше.

Действие игры происходит в 2021 году в сельской местности Италии. «Жил злой человек по имени Бисконте Дракуло, чья злая магия создала плохой мир, наполненный голодом и страданиями. Теперь члены семьи Бельпаезе должны положить конец его террору и вернуть на стол хорошую еду», — говорится в официальном описании.

Vampire Survivors стала победителем в номинациях «Лучшая игра» и «Лучший игровой дизайн» на церемонии вручения наград BAFTA Game Awards в начале этого месяца. Игра является видеоигрой с самым высоким рейтингом в Steam 2022 года, а также названа лучшей игрой от Ars Technica, GamesIndustry.biz, DICE, New York Game Awards и Golden Joystick Awards. Игра также получила несколько номинаций от Game Developer’s Choice Awards, Game Awards и Steam Awards.