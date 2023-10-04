Представлены новые скриншоты Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ©

Компания Paradox Interactive совместно с новым разработчиком The Chinese Room продолжает работу над новой версией игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Сегодня они раскрыли несколько новых подробностей о сюжете игры и опубликовали три новых атмосферных скриншота, на которых можно увидеть вампира и несколько локаций.

Игра Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 была анонсирована в 2019 году и изначально планировалась к выходу в 2020 году. Однако ее релиз неоднократно откладывали. Сначала над разработкой работала студия Hardsuit Labs, но в феврале 2021 года ее сняли с проекта.

Планируется выпустить Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 осенью 2024 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.