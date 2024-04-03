Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 поведали о способностях клана Тремер

Если вы хотите быть мускулистым болваном в Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, то вступление в клан Бруха – очень хорошая идея. Однако, если вы скорее учёный и вам нравится идея манипулировать чьими-то жизненными соками издалека, при этом они не смогут ничего сделать против вашей потрясающей силы, тогда клан Тремер то, что нужно.

Bloodlines 2 выйдет позднее в 2024 году, и игроки смогут присоединиться к четырем разным кланам, чтобы начать свое приключение в ролевой игре. Каждый из них придерживается своего стиля игры, хотя уже было подтверждено, что выбор клана не ограничивает вас полностью определенным стилем игры — вы все равно можете изучать способности из деревьев навыков других семей, хотя и за более высокую цену. .

Что Клан Тремер может предложить амбициозным Сородичам, так это контроль – контроль над кровью не только простых людей, но даже собратьев-вампиров. Любой член Тремер получает доступ к пассивному эффекту клана под названием «Коррозионное прикосновение». Он растворяет любое тело, которое вы высосали, без крови, не оставляя после себя никаких следов, за которыми можно было бы следовать – это может пригодиться для скрытного стиля игры.

Однако у Тремеров есть доступ и к кое-чему с противоположной стороны: Котел Крови мучает свою жертву, медленно вскипятя кровь изнутри ее тела. Те, на кого действует эта способность, с криком падают на колени. Это, в свою очередь, заманивает ближайших врагов или мирных жителей. Это отличный инструмент, позволяющий привлечь больше внимания к вашей позиции или увести людей с пути, по которому вы хотите идти.

Естественно, просто так манипулировать чужой кровью нельзя – и ваша собственная не является исключением. Recall использует это в своих интересах, позволяя вам разместить вард в одной позиции, а затем телепортироваться в отмеченную позицию, используя способность из другого места. Если враги окажутся в месте вашей телепортации, они будут уничтожены вашим появлением.

Проклятие крови позволяет вам проклясть жертву, заставляя ее раздуваться и взрываться при следующем получении урона – ой. Используйте это против кого-то, стоящего в группе врагов, и вы сможете избавиться от их группы одним ударом.

Еще есть Blood Salvo, который создает набор кровавых кинжалов, которые можно бросать во врагов.

Наконец, перк клана Тремер называется «Жадность», который дает игрокам возможность получать дополнительную кровь от кормления, позволяя им использовать способности с большей скоростью, чем другие Сородичи.

Из-за их способности причинять огромный вред не только людям, но и другим вампирам, вампирское общество обычно не доверяет Тремерам – и это будет заметно по вашему выбору в диалоге как члена этого клана.