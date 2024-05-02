Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали о геймплее клана Бану Хаким

Вампиров из клана Баку Хаким называют хищниками на охоте, использующими тени в собственных интересах. Суть Бану Хаким заключается в их мастерской скрытности, меткости и моральном кодексе, направляющем их незримую руку возмездия.

Карим Муаммар, дизайнер пятого издания Vampire: The Masquerade и редактор бренда World of Darkness: «Бану Хаким (на тот момент «Ассамиты») были одним из первых кланов издания 1991-го года. Они были меньше связаны с типичными литературными вампирами, а больше основывались на гашишинах — секте наёмных убийц — из крепости Аламут. Со временем они вписались в сеттинг и восприняли новые элементы мистицизма и религии, но базовый стереотип — «ставший вампиром араб из секты наёмных убийц» — к сожалению, никуда не делся. Понятное дело, для того, чтобы клан соответствовал принципам новейшего издания Vampire: The Masquerade, их пришлось определённым образом доработать. Несущие в себе данное от рождения проклятье жажды крови, эти так называемые Воины смиряют свои порывы строгими правилами поведения, берущими своё начало из религий смертных, доктрин общества вампирах, а также из личных убеждений. Эти качества вместе с внушающей страх репутацией отвели им в сообществах ночи роли компетентных солдат, законников и — порой — наёмных убийц. Но подобный песне сирен зов вампирской витэ продолжает их искушать, вследствие чего многим Судьям не раз доводилось уничтожать себе подобных. Обращённого представителем клана Бану Хаким ждёт вечная прогулка по натянутому на высоте бесконечному канату безо всякой страховки».

Бану Хаким получает пассивную способность на короткое время делать все действия игроков незаметными после того, как они выпили кровь.

Активные способности:

Mute — делает любые звуки врага или мирного жителя неслышимыми для окружающих;

Split Second — увеличенная скорость передвижения (время будто замедляется);

Bladed Hand — стремительный удар, который обезглавливает врагов;

Unseen Aura — делает игрока полностью невидимым на короткое время;

Prowl — клановая способность, которая позволяет двигаться со скоростью бега находясь в режиме скрытности.

Игроки могут разблокировать способности других кланов, если выпить кровь их представителя. Способностям и перкам можно научиться у других кланов, но пассивному навыку — нельзя.

Есть много разных способов играть своим персонажем в Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2. Клан Бану Хаким фокусируется на стиле игры, основанном на выслеживании, чтобы уничтожать врагов одного за другим, и способности клана созданы для того, чтобы расширить возможности этого. Поскольку мы хотим убедиться, что в этой игре вам не придется максимально оптимизировать свои способности, мы сосредоточились на том, чтобы сделать базовые стили игры простыми и понятными. Но для игроков, которые хотят, чтобы их опыт был более глубоким и настраиваемым, вы сможете это сделать. Посещая важных вампиров, которые поклялись помогать шерифу (вам), вы можете разблокировать способности их клана, выпив немного их крови.