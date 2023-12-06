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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Осень 2024
Экшен, Ужасы, От первого лица
7.9 332 оценки

Вентру станет четвертым игровым кланом Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

monk70
Новости

Издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room объявили, что Вентру станет четвертым игровым кланомв Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 игрок берет на себя роль главного героя Файра, старшего сородича, получившего Обращение в начале 17 века, и может выбирать из четырех игровых кланов: Бану Хакиум, Бруха, Тремер и Вентру.

Вампиры-Вентру обычно выбирают своих потомков из смертных, знакомых с властью, богатством и влиянием. Считая себя законными лидерами общества вампиров, Сородичи из клана Вентру берут на себя мантию лидерства везде, где это возможно, часто в форме высоких постов при дворах Камарильи.

Вентру — тираны голубых кровей, призывающие к повиновению как своих союзников, так и врагов. Используя Дисциплины Присутствия и Доминирования, они могут как гипнотизировать, так и внушать трепет своей жертве. Кормление повышает Стойкость, позволяя Вентру выдерживать больше урона, если какой-либо враг достаточно силен, чтобы противостоять их силе воли.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG осенью 2024 года.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
nemsis94

Раньше видео какое то было как пример, когда представляли другие кланы, сейчас даже этого нет.

1
Димка2010

другая компания же.

раньше мультяшные видео хороши были., согласен.

0
Talendor3

логично, но многие будут разочарованы что не малкавиан

0
The Dark Side

Как и ожидалось — самые простые с точки зрения геймдизайна и сценария кланы. Тут вам не малкавиан, не гангрел, не носферату. Халтура. И самое забавное, что в оригинальном сценарии от Митсоды наверняка они были, но бездари отправили уникальный сценарий в мусор в угоду своему выceру.

0
Лобо

Думаю с носфирату сложнее всего было бы.Все же их геймплей кардинально отличается от других кланов.Я имею ввиду что им придется лазить по канализации и питаться в основном крысами.

0
kirillwulf666

Ну там еще 2 клана будут в DLC, может их туда засунут, посмотрим. Они для реализации не самые легкие попросту может потому и засунули в DLC.

0
Лобо

Вот это предсказуемо очень.Все же кто больше всего подходит под описание древний вампир именно этот клан

-1
1barac9U7ada7

Да вы игру хотя бы выпустите, МНЕ уже надоела ваша болтовня о том чего нет

-2