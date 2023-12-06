Вентру станет четвертым игровым кланом Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room объявили, что Вентру станет четвертым игровым кланомв Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 игрок берет на себя роль главного героя Файра, старшего сородича, получившего Обращение в начале 17 века, и может выбирать из четырех игровых кланов: Бану Хакиум, Бруха, Тремер и Вентру.

Вампиры-Вентру обычно выбирают своих потомков из смертных, знакомых с властью, богатством и влиянием. Считая себя законными лидерами общества вампиров, Сородичи из клана Вентру берут на себя мантию лидерства везде, где это возможно, часто в форме высоких постов при дворах Камарильи.

Вентру — тираны голубых кровей, призывающие к повиновению как своих союзников, так и врагов. Используя Дисциплины Присутствия и Доминирования, они могут как гипнотизировать, так и внушать трепет своей жертве. Кормление повышает Стойкость, позволяя Вентру выдерживать больше урона, если какой-либо враг достаточно силен, чтобы противостоять их силе воли.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG осенью 2024 года.