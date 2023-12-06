Вентру станет четвертым игровым кланом Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room объявили, что Вентру станет четвертым игровым кланомв Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.
В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 игрок берет на себя роль главного героя Файра, старшего сородича, получившего Обращение в начале 17 века, и может выбирать из четырех игровых кланов: Бану Хакиум, Бруха, Тремер и Вентру.
Вампиры-Вентру обычно выбирают своих потомков из смертных, знакомых с властью, богатством и влиянием. Считая себя законными лидерами общества вампиров, Сородичи из клана Вентру берут на себя мантию лидерства везде, где это возможно, часто в форме высоких постов при дворах Камарильи.
Вентру — тираны голубых кровей, призывающие к повиновению как своих союзников, так и врагов. Используя Дисциплины Присутствия и Доминирования, они могут как гипнотизировать, так и внушать трепет своей жертве. Кормление повышает Стойкость, позволяя Вентру выдерживать больше урона, если какой-либо враг достаточно силен, чтобы противостоять их силе воли.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG осенью 2024 года.
Раньше видео какое то было как пример, когда представляли другие кланы, сейчас даже этого нет.
другая компания же.
раньше мультяшные видео хороши были., согласен.
логично, но многие будут разочарованы что не малкавиан
Как и ожидалось — самые простые с точки зрения геймдизайна и сценария кланы. Тут вам не малкавиан, не гангрел, не носферату. Халтура. И самое забавное, что в оригинальном сценарии от Митсоды наверняка они были, но бездари отправили уникальный сценарий в мусор в угоду своему выceру.
Думаю с носфирату сложнее всего было бы.Все же их геймплей кардинально отличается от других кланов.Я имею ввиду что им придется лазить по канализации и питаться в основном крысами.
Ну там еще 2 клана будут в DLC, может их туда засунут, посмотрим. Они для реализации не самые легкие попросту может потому и засунули в DLC.
Вот это предсказуемо очень.Все же кто больше всего подходит под описание древний вампир именно этот клан
Да вы игру хотя бы выпустите, МНЕ уже надоела ваша болтовня о том чего нет