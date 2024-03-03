Автор мода Vampire the Masquerade: Redemption Reawakened на движке Skyrim показал свежий геймплей

Автор мода тотальной конверсии Vampire the Masquerade: Redemption Reawakened только что выпустил 10-минутный видеоролик, где показал Лондон 2000 года, а также то, как ему удалось заставить огнестрельное оружие хорошо работать на движке Skyrim 2011 года.
Оригинальная Redemption опередила свою гораздо более известную (и более любимую) CRPG, VTM - Bloodlines, на целых четыре года. У нее фантастическая задумка и атмосфера: половина игры происходит в позднем средневековье, а во второй половине рыцарь-вампир Кристоф оказывается в Лондоне и Нью-Йорке начала тысячелетия.
Ни одна конверсия никогда не сможет полностью избавиться от запашка Skyrim, но автору все же удалось создать правдоподобное, тактильное окружение в совершенно ином художественном стиле, чем в базовой игре.
Оружие тоже выглядит неплохо - сложно сказать, не пощупав его в руках, но анимация от первого лица выглядит лучше и правдоподобнее, чем в ролевых играх от первого лица, таких как Fallout 3, New Vegas или, более того, Vampire Bloodlines. Интересно посмотреть, как команда продвинется в анимации от третьего лица, хотя сейчас полицейские и охотники на вампиров, с которыми сражается Кристоф, держат свои пистолеты примерно как мечи.
Работа над этим впечатляющим модом продолжается и даты выхода пока нет.
как же смешно такие бои выглядят на движке скайрима)
да на движке халвы не особо лучше смотрится , тут как то атмосферно даже получается
бладлайнс на сорсе вообще то, и динамика боя там даст фору современным играм местами
я так и сказал , и нет мне так не кажется, устарела она уже по всем frontam1 ( не знаю почему слово банится)
плевать на баги , лично мне нравится , не заглохла бы
Сочно
Уже долгое время наблюдаю за материалами, которые выкладывает разраб, и меня такая работа впечатляет. При том работа совершенствуется, видел я первоначально как стрельба выглядела, теперь же это вполне круто, но поведение противников так понимаю всё же будет дорабатываться, ибо проблема не только в том как они держат оружие, а то как они пока им пользуются - побольше им бы активности, чтоб чувствовалась от них опасность - будет ещё круче, а то это выглядит как будто Саша Невский идёт в своём очередном экшене и нон-стоп всех убивает, а у всех врагов разом клинит огнестрел... и мозг) Есть ещё видео с боёвкой, где гг вроде с катаной против спецназа, там ещё показываются несколько приёмов магии и анимация смертоносного удара катаной в стелсе - с переходом на вид от третьего лица, что так же делается при кормлении
Выглядит как приквел Bloodlines (хоть Redemption и не приквел VTMB) который был был не плох на фоне невнятной VTMB 2 сейчас!
Это больше похоже на мод для скайрима, а не на движке сделана игра