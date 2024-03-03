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Vampire: The Masquerade - Redemption 07.06.2000
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.5 87 оценок

Автор мода Vampire the Masquerade: Redemption Reawakened на движке Skyrim показал свежий геймплей

Procy_on
Новости

Автор мода тотальной конверсии Vampire the Masquerade: Redemption Reawakened только что выпустил 10-минутный видеоролик, где показал Лондон 2000 года, а также то, как ему удалось заставить огнестрельное оружие хорошо работать на движке Skyrim 2011 года.

Оригинальная Redemption опередила свою гораздо более известную (и более любимую) CRPG, VTM - Bloodlines, на целых четыре года. У нее фантастическая задумка и атмосфера: половина игры происходит в позднем средневековье, а во второй половине рыцарь-вампир Кристоф оказывается в Лондоне и Нью-Йорке начала тысячелетия.

Ни одна конверсия никогда не сможет полностью избавиться от запашка Skyrim, но автору все же удалось создать правдоподобное, тактильное окружение в совершенно ином художественном стиле, чем в базовой игре.

Оружие тоже выглядит неплохо - сложно сказать, не пощупав его в руках, но анимация от первого лица выглядит лучше и правдоподобнее, чем в ролевых играх от первого лица, таких как Fallout 3, New Vegas или, более того, Vampire Bloodlines. Интересно посмотреть, как команда продвинется в анимации от третьего лица, хотя сейчас полицейские и охотники на вампиров, с которыми сражается Кристоф, держат свои пистолеты примерно как мечи.


Работа над этим впечатляющим модом продолжается и даты выхода пока нет.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Talendor3

как же смешно такие бои выглядят на движке скайрима)

1
vertehwost

да на движке халвы не особо лучше смотрится , тут как то атмосферно даже получается

1
Talendor3 vertehwost

бладлайнс на сорсе вообще то, и динамика боя там даст фору современным играм местами

-2
vertehwost Talendor3
бладлайнс на сорсе вообще то

я так и сказал , и нет мне так не кажется, устарела она уже по всем frontam1 ( не знаю почему слово банится)

0
vertehwost

плевать на баги , лично мне нравится , не заглохла бы

0
Kollich

Сочно

0
Caster1882

Уже долгое время наблюдаю за материалами, которые выкладывает разраб, и меня такая работа впечатляет. При том работа совершенствуется, видел я первоначально как стрельба выглядела, теперь же это вполне круто, но поведение противников так понимаю всё же будет дорабатываться, ибо проблема не только в том как они держат оружие, а то как они пока им пользуются - побольше им бы активности, чтоб чувствовалась от них опасность - будет ещё круче, а то это выглядит как будто Саша Невский идёт в своём очередном экшене и нон-стоп всех убивает, а у всех врагов разом клинит огнестрел... и мозг) Есть ещё видео с боёвкой, где гг вроде с катаной против спецназа, там ещё показываются несколько приёмов магии и анимация смертоносного удара катаной в стелсе - с переходом на вид от третьего лица, что так же делается при кормлении

0
AlexMort

Выглядит как приквел Bloodlines (хоть Redemption и не приквел VTMB) который был был не плох на фоне невнятной VTMB 2 сейчас!

0
-zotik-

Это больше похоже на мод для скайрима, а не на движке сделана игра

0