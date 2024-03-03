Автор мода Vampire the Masquerade: Redemption Reawakened на движке Skyrim показал свежий геймплей

Автор мода тотальной конверсии Vampire the Masquerade: Redemption Reawakened только что выпустил 10-минутный видеоролик, где показал Лондон 2000 года, а также то, как ему удалось заставить огнестрельное оружие хорошо работать на движке Skyrim 2011 года.



Оригинальная Redemption опередила свою гораздо более известную (и более любимую) CRPG, VTM - Bloodlines, на целых четыре года. У нее фантастическая задумка и атмосфера: половина игры происходит в позднем средневековье, а во второй половине рыцарь-вампир Кристоф оказывается в Лондоне и Нью-Йорке начала тысячелетия.

Ни одна конверсия никогда не сможет полностью избавиться от запашка Skyrim, но автору все же удалось создать правдоподобное, тактильное окружение в совершенно ином художественном стиле, чем в базовой игре.

Оружие тоже выглядит неплохо - сложно сказать, не пощупав его в руках, но анимация от первого лица выглядит лучше и правдоподобнее, чем в ролевых играх от первого лица, таких как Fallout 3, New Vegas или, более того, Vampire Bloodlines. Интересно посмотреть, как команда продвинется в анимации от третьего лица, хотя сейчас полицейские и охотники на вампиров, с которыми сражается Кристоф, держат свои пистолеты примерно как мечи.





Работа над этим впечатляющим модом продолжается и даты выхода пока нет.