Авторы ремейка Vampire: The Masquerade - Redemption на движке Skyrim показали новые геймплейные кадры ©

Vampire: The Masquerade Redemption - Reawakened, амбициозный мод по восстановлению первой видеоигры VtM в Skyrim, продемонстрировал новый геймплей своего амбициозного проекта

Vampire: The Masquerade — Redemption – вышла в 2000 году для ПК. В этой игре игроку предоставляется возможность взять на себя роль крестоносца по имени Кристоф Ромуальд. В ходе игры Кристоф становится вампиром не по своей воле и переживает несколько сотен лет своей нежизни. События игры разворачиваются в XII и XX века. Игроку предстоит исследовать темные и опасные миры вампиров, столкнуться с различными врагами.

Redemption - Reawakened был представлен год назад. Тогда команда разработчиков показала некоторые из поздних зон и уровни с подземельями, но в последних видеороликах руководитель проекта Galejro демонстрирует большой отрывок из ранней части игры в Праге.

Новая музыка и сочетание звуковых эффектов Bloodlines и OG Redemption помогают создать настроение World of Darkness, как и замена стандартного курсора Skyrim на кровавый Ankh из оригинальной игры. Команда отлично поработала над самой Прагой - город кажется скорее средневековым, чем фэнтезийным, с грязными, извилистыми улочками и правдоподобной богемной архитектурой. Боевые механики в Skyrim, хотя и немного устарели, но все равно являются очень приятным обновлением по сравнению с боевыми сценами оригинальной Redemption.

Даты выхода пока нет.