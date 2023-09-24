Авторы ремейка Vampire: The Masquerade - Redemption на движке Skyrim показали новые геймплейные кадры

Vampire: The Masquerade Redemption - Reawakened, амбициозный мод по восстановлению первой видеоигры VtM в Skyrim, продемонстрировал новый геймплей своего амбициозного проекта
Vampire: The Masquerade — Redemption – вышла в 2000 году для ПК. В этой игре игроку предоставляется возможность взять на себя роль крестоносца по имени Кристоф Ромуальд. В ходе игры Кристоф становится вампиром не по своей воле и переживает несколько сотен лет своей нежизни. События игры разворачиваются в XII и XX века. Игроку предстоит исследовать темные и опасные миры вампиров, столкнуться с различными врагами.
Redemption - Reawakened был представлен год назад. Тогда команда разработчиков показала некоторые из поздних зон и уровни с подземельями, но в последних видеороликах руководитель проекта Galejro демонстрирует большой отрывок из ранней части игры в Праге.
Новая музыка и сочетание звуковых эффектов Bloodlines и OG Redemption помогают создать настроение World of Darkness, как и замена стандартного курсора Skyrim на кровавый Ankh из оригинальной игры. Команда отлично поработала над самой Прагой - город кажется скорее средневековым, чем фэнтезийным, с грязными, извилистыми улочками и правдоподобной богемной архитектурой. Боевые механики в Skyrim, хотя и немного устарели, но все равно являются очень приятным обновлением по сравнению с боевыми сценами оригинальной Redemption.
Даты выхода пока нет.
Уже поздно, нужно на движке Старфилда делать.
еще один долгострой
Смотрю и сразу замечание по поводу Поцелуя - надо делать его более правдоподобным, в идеале, НПС не должен после него вообще на ногах стоять, а если уж и стоит, то может и сопротивляться, и даже кричать. Что касается Праги - да, выглядит довольно средневеково. Однако, учитывая то, что это движок Скайрима, то мне больше интересно, как они будут делать город 20-го века?
UPDATE: Вообще, боёвка и применение Дисциплин выглядит невероятно халтурно. В общем, ещё работать и работать, если реально хотят игру перенести.
Эх, очередной "ремейк" любимой игры фанатами. Как же их всех так перекосило на движке Скайрима делать? Ну да, графика там хорошая, конечно, но суть-то игры не в этом.
А вот про геймплейные кадры ничего толком не понятно. Показали красивые сцены в Праге - ну и что? Где сложные боевые системы, где механики кланов, где политика? А главное - где релиз?
Да, выглядит красиво. Но сколько уже таких "ремейков" начали и ни один так и не довели до ума. Все бросают в середине, когда доходит до сложной работы. А пока показывают красивые трейлеры и сборы на Патреоне проводят.
Так что я на это не куплюсь. Пусть сначала демо выпустят, чтобы было понятно, что и как они там делают. А пока - сплошной хайп и пиар на доверчивых фанатах.