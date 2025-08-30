Дебютный трейлер Vanran: мрачного фэнтези о восстании и судьбе падшего раба

Студия Becuzus представила первый трейлер Vanran — мрачной экшен-RPG в стиле соулслайк. Игрокам предстоит погрузиться в историю падшего раба, который берёт в руки запечатанный клинок, чтобы поднять восстание в мире, полном отчаяния и тьмы.

В основе геймплея лежит динамичная боевая система с акцентом на парирование и стремительные уклонения. Разработчики обещают напряжённые сражения с гротескными демонами и масштабные битвы с колоссальными титанами, которые станут визитной карточкой проекта.

Игровой процесс также включает случайно генерируемые подземелья с ловушками и врагами высокого уровня. Чтобы выстоять, герой будет поглощать души демонов, усиливая свои способности и подготавливаясь к схваткам с могущественными боссами. Помимо этого, игроков ждёт система прогрессии с созданием брони и исследованием опасных локаций в поисках ценной добычи.

Сюжет Vanran предложит множественные концовки, зависящие от выбора между местью и спасением. История раскроется через кинематографические катсцены, где будет раскрыто скрытое наследие павшего короля.

Игра выйдет на ПК, однако точная дата релиза пока не объявлена.