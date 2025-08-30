Дебютный трейлер Vanran: мрачного фэнтези о восстании и судьбе падшего раба

Студия Becuzus представила первый трейлер Vanran — мрачной экшен-RPG в стиле соулслайк. Игрокам предстоит погрузиться в историю падшего раба, который берёт в руки запечатанный клинок, чтобы поднять восстание в мире, полном отчаяния и тьмы.
В основе геймплея лежит динамичная боевая система с акцентом на парирование и стремительные уклонения. Разработчики обещают напряжённые сражения с гротескными демонами и масштабные битвы с колоссальными титанами, которые станут визитной карточкой проекта.
Игровой процесс также включает случайно генерируемые подземелья с ловушками и врагами высокого уровня. Чтобы выстоять, герой будет поглощать души демонов, усиливая свои способности и подготавливаясь к схваткам с могущественными боссами. Помимо этого, игроков ждёт система прогрессии с созданием брони и исследованием опасных локаций в поисках ценной добычи.
Сюжет Vanran предложит множественные концовки, зависящие от выбора между местью и спасением. История раскроется через кинематографические катсцены, где будет раскрыто скрытое наследие павшего короля.
Игра выйдет на ПК, однако точная дата релиза пока не объявлена.
Пока что выглядит и звучит как очередная лажа... с упором на парирование и стремительные уклонения.
Как всегда Cgi трейлер,не о чем,можно было просто картинку с названием выложить и все.
Надеюсь от соулслайка, там будет не только камера показывающая пятки гигантских боссов.
Опять отсосалик...
Опять соулслайк, будто других жанров нет.
Варан )))
Играть за персонажа с пробитым мозгом? Ну как будто странная идея
Не за*бло еще пародии ДС пилить? Я все понимаю дурачки на конвейере покупают значит надо делать, но не каждую же игру. Блевать уже тянет...
Интересно, слэшеры уже никто наверное делать не собирается?... В ближайшие 10 лет точно не будет... (
трейлер вообще не о чём..