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Vasya Run: Ghetto Gopnik 2025 г.
Экшен, Инди, От третьего лица
10 1 оценка

Vasya Run: Ghetto Gopnik - экшен, посвященный паркуру и уличным субкультурам, получил первый трейлер и подробности

AceTheKing
Новости

Сегодня игра Vasya Run: Ghetto Gopnik от российских разработчиков получила первые скриншоты, геймплейный трейлер и страницу в Steam. Игра представляет из себя стелс-экшен с паркуром от третьего лица.

Несмотря на довольно странное название игры, игроки остались очень довольны увиденным: в комментариях к трейлеру они хвалят разработчиков за отличную атмосферу, необычную задумку проекта и качественные анимации паркура в игре.

Главный герой — курьер и художник, рисующий граффити в темных закоулках российского города недалёкого будущего. Ему придется расследовать загадку инопланетного вторжения, связанную с проблемами общества слежки и контроля. Его оружие - его скорость и возможность проникать в любые места.

Игра поднимает темы свободы творчества, борьбы с системой и социальной несправедливости, а также важности самовыражения и ценности личности в современном обществе. Одной из целей авторов при разработке игры было исследование уличных субкультур.

Дата релиза игры неизвестна. Игра выйдет на PC и будет переведена на 7 языков, в том числе русский язык.

1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MadPumpkin2

Наконец-то начали делать игры с нашей родной архитектурой !

1
Snake2105
1
Abramski90

Забавно однако , добавим в желаемое , вдруг когда нибудь выйдет,так смотришь,можно и побегать) хоть и по приколу))

1
Antoxanotdance

Начало чисто фильм 13-ый район, ну посмотрим что будет

0
Папел

На улицах автоматы с колой, а не добрым. В подъездах и на улице чистота. Дроны летают, вертолеты, ага. Осуждаю. НЕИСТОРИЧНО.

-1
TheNikolay00

Какой-то васян навасянил)

-1
Talendor3

Спасибо, орнул

-3