Vasya Run: Ghetto Gopnik - экшен, посвященный паркуру и уличным субкультурам, получил первый трейлер и подробности

Сегодня игра Vasya Run: Ghetto Gopnik от российских разработчиков получила первые скриншоты, геймплейный трейлер и страницу в Steam. Игра представляет из себя стелс-экшен с паркуром от третьего лица.

Несмотря на довольно странное название игры, игроки остались очень довольны увиденным: в комментариях к трейлеру они хвалят разработчиков за отличную атмосферу, необычную задумку проекта и качественные анимации паркура в игре.

Главный герой — курьер и художник, рисующий граффити в темных закоулках российского города недалёкого будущего. Ему придется расследовать загадку инопланетного вторжения, связанную с проблемами общества слежки и контроля. Его оружие - его скорость и возможность проникать в любые места.

Игра поднимает темы свободы творчества, борьбы с системой и социальной несправедливости, а также важности самовыражения и ценности личности в современном обществе. Одной из целей авторов при разработке игры было исследование уличных субкультур.

Дата релиза игры неизвестна. Игра выйдет на PC и будет переведена на 7 языков, в том числе русский язык.