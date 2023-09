Сюжетная метроидвания Venture To The Vile получила новый сюжетный трейлер ©

Cut to Bits, инди-студия, основанная ветеранами индустрии, представила совершенно новый трейлер своей атмосферной метроидвании Venture to the Vile на вчерашней презентации MIX. В Venture to the Vile ваша жизнь переворачивается с ног на голову, когда неизвестная тьма и множество ужасов внутри затрагивают ваш причудливый маленький городок Рейнибрук.

Когда Мерзкий впервые появился, вы потеряли во тьме свою подругу Эллу и сами столкнулись с одним из монстров, оставив вам почерневшую и мутировавшую руку, которая может трансформироваться в злобный коготь. Мерзкий по своей природе всепоглощающий, и вы поглощаете его способности и силу с каждым смертельным ударом. Сможете ли вы спасти город и найти Эллу… или станете монстром, с которым сражаетесь?

Venture to the Vile выйдет в следующем году на ПК и консолях.