Шутер Vigor от создателей Arma и DayZ наконец-то выйдет на ПК после 5 лет пребывания на консолях

Издательство Bohemia Interactive оказало большое влияние на компьютерные игры за последнее десятилетия, выпустив такие определяющие жанр игры, как Arma и DayZ. Но знаете ли вы, что у Bohemia есть еще одна крупная игра, которую она сейчас поддерживает, но никогда не выходившая на ПК? Бесплатная игра Vigor, выпущенная еще в 2019 году, привлекла более 20 миллионов игроков на Xbox, PlayStation и Switch, но так и не была выпущена на ПК. Очевидно, что не каждая игра обязательно должна выходить на ПК, но Vigor — это тот тип игр, который особенно хорошо работает на платформе, поэтому в этом нет особого смысла.

Что ж, Bohemia Interactive недавно объявили, что Vigor наконец выйдет на ПК в следующем месяце. Bohemia Interactive провела прямую трансляцию, демонстрируя игру на ПК и отвечая на некоторые вопросы, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Хотя Vigor — это бесплатная игра, те, кто хочет играть в раннем доступе, могут приобрести «Пакет подкреплений», который включает в себя множество предметов, и обойдется вам в 20 долларов. Во время прямой трансляции Bohemia также пояснила, что версия Vigor для ПК будет иметь Easy Anti-Cheat и что в этом году ведется работа над полным кросс-плеем между ПК и консолями (с другой стороны, кросс-прогрессия не ведется).

Vigor во многом соответствует другим играм Bohemia Interactive – то есть это довольно хардкорный шутер на выживание с открытым миром – с ключевыми отличиями в том, что в нее можно играть бесплатно и она имеет интересную послевоенную норвежскую обстановку.

В настоящее время в Vigor можно играть на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Switch. Версия игры для ПК появится в раннем доступе Steam где-то в мае.