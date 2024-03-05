Новый Virtua Fighter будет перезапуском и продолжением серии, созданным под влиянием популярных файтингов

На днях авторитетный инсайдер раскрыл первые подробности долгожданного возвращения серии файтингов Virtua Fighter от Sega. Издатель действительно стремится возродить франшизу и поставить её в один ряд с Mortal Kombat, Tekken и Street Fighter, предлагая игрокам полноценный сюжет и различные игровые режимы. Сегодня стало известно, что нас ждет не совсем привычный перезапуск в игровой индустрии, который одновременно будет прямым продолжением прошлых частей.

Автор утечки дополнил ранее опубликованные подробности свежими деталями касательно отношения компании Sega к серии Virtua Fighter. Как отмечается, издатель не поскупился бюджетом на разработку игры и одобрил долгосрочные планы на развитие франшизы в будущем. Чтобы угодить современным геймерам, разработчики постараются сделать игру дружелюбной для новичков и интересной для ветеранов жанра.

По словам инсайдера, разработчики нового Virtua Fighter во многом вдохновляются другими популярными файтингами. Больше всего на разработку игры повлияли успешные релизы последних частей Tekken с кинематографичным сюжетом и недавний Street Fighter, который регулярно получает контентные обновления. В новой игре ожидается такой же подход вместе с упрощенной боевой системой и уникальными механиками. При этом сама Sega позиционирует Virtua Fighter как проект, который будет прямым продолжением пятой части, но с перезапущенными элементами.

Инсайдер не исключает, что в файтинге может появиться аркадный режим, который кратко описывает события серии для новичков.