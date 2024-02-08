По слухам, серия файтингов Virtua Fighter получит перезагрузку

Последней основной частью серии Virtua Fighter стала Virtua Fighter 5, вышедшая в 2006 году (фактически за пару месяцев до выхода PlayStation 3). После этого Sega выпускала только обновленные версии, а Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown вышла в 2021 году.

Поэтому вполне понятно, почему фанаты считают, что уже давно пора выпустить Virtua Fighter 6. В последнее время ходят слухи о том, что с серией что-то происходит, но, похоже, это не Virtua Fighter 6. Согласно инсайдеру MbKKssTBhz5 или Midori, который в основном специализируется на информации о японских студиях, планируется перезагрузка.

Об этом стало известно на сайте X, где инсайдер также утверждает, что все грядущие игры Sega, которые были показаны на церемонии The Game Awards в декабре - Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi и Streets of Rage - "придут на следующее оборудование Nintendo".

Несмотря на то, что MbKKssTBhz5 и раньше не ошибался, это далеко не подтверждение и всего лишь слух.