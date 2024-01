Продюсер Visions of Mana хотел сделать новую JRPG в течение 10 лет, но не был уверен, что она кому-то нужна

Продюсер Visions of Mana хотел сделать новую игру около десяти лет, но не был уверен, что она кому-то нужна.

На презентации Xbox Developer Direct 2024 было неожиданно объявлено, что Visions of Mana выйдет летом 2024 года. Вскоре после этого продюсер серии Масару Оямада рассказал Xbox Wire о том, как он возглавил серию, и о своем видении новой экшен-RPG.

Прошло уже около 10 лет с тех пор, как я стал продюсером серии Mana, но одной из моих амбиций с самого начала было выпустить совершенно новую игру на консолях. Однако с момента выхода предыдущей части прошло уже довольно много времени, поэтому я не был уверен, что многие фанаты хотят увидеть новую игру по Mana. Поэтому сначала мы решили выпустить различные ремейки и ремастеры, чтобы возродить интерес к серии у ее прошлых поклонников и дать шанс новичкам познакомиться с ней. После того как ремейк Trials of Mana получил хорошую репутацию, стало ясно, что мы вполне можем сделать игру, которую давно представляли себе. Visions of Mana и стала такой игрой.

Фанатам Mana должно быть приятно, что опасения Оямады по поводу новой игры развеялись после релизов последних нескольких лет. Также интригующе слышать, что именно ремейк Trials of Mana, а не другие ремастеры, такие как Secret of Mana, в конечном итоге подтолкнули Оямаду и других сотрудников Square Enix к созданию Visions of Mana, наконец, для новой аудитории.

Visions of Mana выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X/S и PC летом этого года.