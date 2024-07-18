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Vladik Brutal август 2024 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица
6.9 42 оценки

Опубликован новый трейлер VLADiK BRUTAL

mashalle
Новости

Независимая российская студия Narko Games, в лице одного человека, опубликовала новый трейлер своего творения — трэш-шутера VLADIK BRUTAL. Создатель вдохновлялся игровыми хитами, среди которых Half-Life 2 и S.T.A.L.K.E.R., а также уже ставшими современной российской классикой фильмами «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.

В вымышленной стране восточно-европейского типа, уже долгие годы сидит у власти диктатор. Правитель был сущим параноиком и устраивал массовые зачистки и убийства тех, кто был против него. Для обеспечения тотального контроля над обычными гражданами, людям начали вживлять в шею чип для отслеживания их перемещения. Всем людям выдали одинаковую одежду с определённым номером, и всё было под наблюдением свыше. Но правителю этого было мало, он построил большой исследовательский центр для усиления своих наёмников, а всю грязную работу выполняли заключенные. Заключенных в стране было очень и очень много, так как многие боролись и нарушали диктаторский режим, кого-то расстреливали, а кого-то отправляли в тюрьму и эксплуатировали, как расходный материал.

Дата выхода 9 августа 2024 в Steam. При этом на релизе будет доступна скидка в 10%. Позднее разработчик планирует выпустить VLADiK BRUTAL в VK Play и Epic Games Store.

24
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Fiesta02

Аааа, гори оно огнем, это я куплю!))

3
Gera007

Отлично!

2
canteexnik

для одного человека, весьма не плохо!

2
Пользователь ВКонтакте

Первый Владик был приятным трешем // Алексей Кармадонов

0
Гемор

Брат за брата за основу взято

0
Marlock4441

Треш-шутер..занятно

0
Бабин Син

Конкурент "Пионеру"

0
Александр Назарко

м-да.
если новость о каком-то зарубежном треше, то тонет в минусах.
если новости о нашем треше, то одни плюсы.
смешно

0
Denn378

Ну такой себе,легкий шутер в стиле Серьезного сэма,выглядит неплохо и если это сделал действительно один человек,то снимаю шляпу,такая работа достойна уважения.

0
Zetry

я это даже с трекера скачивать не буду, не то что покупать

-1
DetroyT[RU]

Это про нынешнюю Россию, ясно ж.

-1
LukotakinaZ

тогда почему ты ещё не на каторге, а сидишь и хрюкаешь в комментариях?

0
Пользователь ВКонтакте

вадик рыгал // Игорь Климов

-4
ratte88

Игорь сосал

Спойлер

не баньте

-1
CrummyLorcan

Сразу ясно что наша игра по названию стыдно пиз де ццц

-11
Famiclone

Как будто тут только за название стыдно

-4