Опубликован новый трейлер VLADiK BRUTAL

Независимая российская студия Narko Games, в лице одного человека, опубликовала новый трейлер своего творения — трэш-шутера VLADIK BRUTAL. Создатель вдохновлялся игровыми хитами, среди которых Half-Life 2 и S.T.A.L.K.E.R., а также уже ставшими современной российской классикой фильмами «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.
В вымышленной стране восточно-европейского типа, уже долгие годы сидит у власти диктатор. Правитель был сущим параноиком и устраивал массовые зачистки и убийства тех, кто был против него. Для обеспечения тотального контроля над обычными гражданами, людям начали вживлять в шею чип для отслеживания их перемещения. Всем людям выдали одинаковую одежду с определённым номером, и всё было под наблюдением свыше. Но правителю этого было мало, он построил большой исследовательский центр для усиления своих наёмников, а всю грязную работу выполняли заключенные. Заключенных в стране было очень и очень много, так как многие боролись и нарушали диктаторский режим, кого-то расстреливали, а кого-то отправляли в тюрьму и эксплуатировали, как расходный материал.
Дата выхода 9 августа 2024 в Steam. При этом на релизе будет доступна скидка в 10%. Позднее разработчик планирует выпустить VLADiK BRUTAL в VK Play и Epic Games Store.
Аааа, гори оно огнем, это я куплю!))
Отлично!
для одного человека, весьма не плохо!
Первый Владик был приятным трешем // Алексей Кармадонов
Брат за брата за основу взято
Треш-шутер..занятно
Конкурент "Пионеру"
м-да.
если новость о каком-то зарубежном треше, то тонет в минусах.
если новости о нашем треше, то одни плюсы.
смешно
Ну такой себе,легкий шутер в стиле Серьезного сэма,выглядит неплохо и если это сделал действительно один человек,то снимаю шляпу,такая работа достойна уважения.
я это даже с трекера скачивать не буду, не то что покупать
Это про нынешнюю Россию, ясно ж.
тогда почему ты ещё не на каторге, а сидишь и хрюкаешь в комментариях?
вадик рыгал // Игорь Климов
Игорь сосал
не баньте
Сразу ясно что наша игра по названию стыдно пиз де ццц
Как будто тут только за название стыдно