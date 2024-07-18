Опубликован новый трейлер VLADiK BRUTAL

Независимая российская студия Narko Games, в лице одного человека, опубликовала новый трейлер своего творения — трэш-шутера VLADIK BRUTAL. Создатель вдохновлялся игровыми хитами, среди которых Half-Life 2 и S.T.A.L.K.E.R., а также уже ставшими современной российской классикой фильмами «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.

В вымышленной стране восточно-европейского типа, уже долгие годы сидит у власти диктатор. Правитель был сущим параноиком и устраивал массовые зачистки и убийства тех, кто был против него. Для обеспечения тотального контроля над обычными гражданами, людям начали вживлять в шею чип для отслеживания их перемещения. Всем людям выдали одинаковую одежду с определённым номером, и всё было под наблюдением свыше. Но правителю этого было мало, он построил большой исследовательский центр для усиления своих наёмников, а всю грязную работу выполняли заключенные. Заключенных в стране было очень и очень много, так как многие боролись и нарушали диктаторский режим, кого-то расстреливали, а кого-то отправляли в тюрьму и эксплуатировали, как расходный материал.

Дата выхода 9 августа 2024 в Steam. При этом на релизе будет доступна скидка в 10%. Позднее разработчик планирует выпустить VLADiK BRUTAL в VK Play и Epic Games Store.