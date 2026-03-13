Охота на Бездну начинается: анонсирована пошаговая тёмно-фэнтезийная RPG Void Hunters

Студия Artifex Mundi представила новую игру — бесплатную пошаговую RPG Void Hunters. Проект разрабатывается для ПК и мобильных устройств и выйдет в цифровых магазинах, включая Steam, а также на iOS и Android. Разработчики подтвердили поддержку кроссплея и кросспрогресса, благодаря чему игроки смогут продолжать прохождение на разных платформах.

Действие игры разворачивается в мрачном мире, где за пределами цивилизации обитает разрушительная сила, известная как Бездна. Противостоят ей Охотники Бездны — изгои и наёмники, которые отправляются в опасные земли, чтобы сдерживать надвигающуюся угрозу. Каждый герой в игре обладает собственной историей, мотивацией и связями с другими персонажами, что постепенно раскрывается по мере прохождения.

Геймплей строится вокруг тактических пошаговых сражений, в которых важно правильно рассчитывать использование навыков и продумывать стратегию. Игрокам предстоит собирать отряд охотников, повышать их уровень, улучшать способности и экспериментировать со снаряжением, чтобы подготовиться к более сложным противникам.

Помимо основной кампании, разработчики обещают миссии в стиле roguelite, специальные испытания с уникальными условиями и соревновательные режимы с таблицами лидеров.

Также в игре будет сюжетная линия, посвящённая расследованию активности Бездны и конфликту с догматичным религиозным Орденом.