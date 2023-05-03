Сюрреалистическая выживалка Voidtrain появится в Steam 9 мая ©

Voidtrain получила официальную дату выхода в Steam: игра, разработанная HypeTrain Digital, будет доступна с 9 мая.

В видеоролике, опубликованном сегодня, большое внимание уделяется атмосфере Voidtrain, этапам исследования, а также бою, и подчеркивается чувство открытия, предлагаемое этой игрой, в которой мы также будем сотрудничать с маленькими рабочими инопланетянами для сбора ресурсов.

Под командованием инженера, решившего исследовать мир Пустоты, нам придется строить и модернизировать наш поезд, создавать мощное оружие и противостоять все более сильным врагам, путешествуя по живописным ландшафтам в одиночку или в компании друзей