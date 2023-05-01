В июне выйдет новый симулятор езды на скейтборде для PS VR2 ©

Контролируйте скейтборд ваши собственными руками и выполняйте головокружительные трюки прямо у себя дома. Разработчики из студии DEFICIT Games анонсировали симулятор скейтбординга для нового шлема виртуальной реальности от Sony. Игра VR Skater выйдет на PlayStation VR2 уже в июне, а пока можно оценить трейлер проекта.

VR Skater обещает подарить фанатам VR захватывающую езду по улицам на скейтборде, с помощью которого можно делать большое количество трюков. По словам разработчиков, игра объединяет в себе аркадные элементы и механику симулятора, чтобы создать уникальный и интересный геймплей.

Игра VR Skater вышла на ПК еще в 2021 году, где она находится в рамках раннего доступа. Проект в Steam получил почти две сотни пользовательских отзывов, где в основном хвалят игру за увлекательную механику и ощущения от VR. Проект доберется до PS VR2 уже 21 июня.