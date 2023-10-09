Стратегия War Hospital выйдет в начале 2024 года

NACON и Brave Lamb Studio объявили о новом периоде выпуска War Hospital, которая теперь будет доступна в начале 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Студия изложила причины отказа от первоначального плана выпуска 26 октября 2023 года.
Вы давно следите за нашими новостями и знаете, что мы стремимся сделать по-настоящему уникальную игру. Поскольку цель игры — спасать людей, а не убивать их, War Hospital предлагает другую точку зрения по сравнению с другими военными стратегическими играми. Мы хотим сделать игру максимально глубокой и реалистичной, сохраняя при этом уважение к теме, которой она посвящена. Вот почему War Hospital предлагает широкий спектр игровых механик, включая управление, стратегию и ролевую игру. Эти различные системы сложны, и нам требуется больше времени на разработку, чем считалось ранее, чтобы найти правильный баланс. Чтобы достичь наших целей по аутентичности и качеству, мы решили продлить время разработки и перенести выпуск на начало 2024 года. Эти дополнительные месяцы позволят нам уточнить детали, сбалансировать игру и исправить больше ошибок, чтобы ваша игра стала более отточенной.
War Hospital — это уникальная однопользовательская управленческая игра, сочетающая в себе аспекты стратегий в реальном времени и игр на выживание, в которой игрокам нужно делать выбор, чтобы прогрессировать. Геймплей основан на управлении полевым госпиталем и наблюдении за лечением и реабилитацией раненых солдат во время Первой мировой войны. Вступив в роль майора Генри Уэллса, игрок возглавит британский полевой госпиталь в вымышленном городе на севере Франции.