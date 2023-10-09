Стратегия War Hospital выйдет в начале 2024 года

1917 год. Вы — майор Генри Уэллс, британский военный медик в отставке, которого призвали обратно на фронт и бросили в кошмар Первой мировой войны. Вам необходимо взять под своё управление британский полевой госпиталь, испытывающий нехватку персонала и не оснащённый всем необходимым, но тем не менее являющийся последней надеждой для бесчисленных солдат на Французском фронте.

Лечите ужасные боевые ранения как командир полевого госпиталя, и зажгите надежду в ваших подчинённых и солдатах.