1C Game Studios объявляет о сотрудничестве с драматическим театром Ермоловой для работы над экшеном Война Миров: Сибирь

Московский драматический театр им М.Н. Ермоловой и 1C Game Studios будут совместно работать над игрой «Война Миров: Сибирь», где отечественные актёры станут участвовать в создании персонажей.

Сделают цифровые образы артистов для создания игровых персонажей, лиц и движений, а также актёры сделают озвучивание своих персонажей.

Представлен ролик, демонстрирующий процесс разработки, где рассказывается, как происходит запись анимаций и работа с театром.

«Я очень люблю театр, посещаю минимум один спектакль в неделю, и если у нас нет готового — что ж, будем строить. Тем более что есть для этого основа: возможно, лучшие в мире театральные традиции. На наше счастье, театр оказался намного живее и современнее, чем многие представляют, и я рад, что всё получается», — рассказал Сергей Волков, исполнительный директор 1C Game Studios.

«Мы умеем создавать технологии и игровой процесс, но пока только учимся рассказывать истории. А вот театр это успешно практикует уже сотни лет. Это значит, что чтобы создать не фанерный живой мир, которому игроки смогут сопереживать, нам нужно объединить эти два искусства: театр и игры. Это сложная задача, но решаемая, вот и занимаюсь её решением. У нашей команды есть уникальная, пожалуй, возможность показать игрокам эпоху, которая одновременно близка ей, но при этом почти незнакома. Для этого я хочу создать убедительных персонажей: пугающих, трогательных, вдохновляющих», — добавил Андрей Шумаков, геймдиректор «Войны Миров: Сибирь».

Анонс «Война Миров: Сибирь» состоялся в августе 2023 года. Игра должна представляет собой линейный приключенческий боевик от третьего лица, где в альтернативном 1896 году Земля подверглась вторжению марсиан, и несколько героев, спасаясь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Российской Империи.

Выход планируется на ПК, а далее и на консолях.