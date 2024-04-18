1C Game Studios объявляет о сотрудничестве с драматическим театром Ермоловой для работы над экшеном Война Миров: Сибирь

Московский драматический театр им М.Н. Ермоловой и 1C Game Studios будут совместно работать над игрой «Война Миров: Сибирь», где отечественные актёры станут участвовать в создании персонажей.
Сделают цифровые образы артистов для создания игровых персонажей, лиц и движений, а также актёры сделают озвучивание своих персонажей.
Представлен ролик, демонстрирующий процесс разработки, где рассказывается, как происходит запись анимаций и работа с театром.
«Я очень люблю театр, посещаю минимум один спектакль в неделю, и если у нас нет готового — что ж, будем строить. Тем более что есть для этого основа: возможно, лучшие в мире театральные традиции. На наше счастье, театр оказался намного живее и современнее, чем многие представляют, и я рад, что всё получается», — рассказал Сергей Волков, исполнительный директор 1C Game Studios.
«Мы умеем создавать технологии и игровой процесс, но пока только учимся рассказывать истории. А вот театр это успешно практикует уже сотни лет. Это значит, что чтобы создать не фанерный живой мир, которому игроки смогут сопереживать, нам нужно объединить эти два искусства: театр и игры. Это сложная задача, но решаемая, вот и занимаюсь её решением. У нашей команды есть уникальная, пожалуй, возможность показать игрокам эпоху, которая одновременно близка ей, но при этом почти незнакома. Для этого я хочу создать убедительных персонажей: пугающих, трогательных, вдохновляющих», — добавил Андрей Шумаков, геймдиректор «Войны Миров: Сибирь».
Анонс «Война Миров: Сибирь» состоялся в августе 2023 года. Игра должна представляет собой линейный приключенческий боевик от третьего лица, где в альтернативном 1896 году Земля подверглась вторжению марсиан, и несколько героев, спасаясь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Российской Империи.
Выход планируется на ПК, а далее и на консолях.
Звучит заманчиво. Может таки российский гемдев вынет палец из ж"пы и выдаст что-то годное.
Так то уже вышел, просто он переехал в Кипр.
А сейчас пытаются хоть как то переманить ее обратно в Россию.
хаа найс рофл
👍🙏
а по русски
Годная идея, жду и молюсь. Только дурак не поймёт)
А из драматического театра, потому, что надо больше драмы?))
ПОЗОВИТЕ ВРАЧА!
у нее преждевременные, сохранять невозможно, началась родиельная деятелность.
ой мой комент удалили , сыкунишки)
Да уж,лучше бы сделали современный шутер в стиле COD,Battlefield,Medal of Honnor с хорошим интересным сюжетом без всяких марсиан и юпитертян).Давно уже нет хороших сюжетных шутеров.
...и пришили они козе баян...
ну 3.14 теперь это будет еще и драматично и эмоционально но все же тем же овном. кадзимы у вас нет и даже якута похожего у вас нет игра будет на одном ряду со смутой но эмоциональней и движения театральные ... печальненько...
Иди мимо недоразвитый , укропитек ,почему пишешь на русском языке,а не на своей мове, Якут гражданин России ,Кадзима не Якут ,а Японец .Дебилизм процветает!
🤣👍