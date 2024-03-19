Никакого открытого мира и реальных исторических персонажей: новые детали приключенческого экшена "Война Миров: Сибирь"

Российская студия 1C Games Studios обновила Q&A-страницу на официальном сайте "Война Миров: Сибирь" — приключенческого экшена от третьего лица, который рассказывает о вторжении марсиан в Россию в конце XIX века.

В первой части ответов на вопросы разработчики рассказали о некоторых деталях игры. Они подтвердили отсутствие свободы выбора, альтернативных концовок и сверхъестественных способностей у героев, однако заверили, что игроки смогут прокачивать своих персонажей и участвовать в романтических отношениях.

Они также поделились, что в игре не будет открытого мира, но будут "довольно обширные локации" вместе с более камерными. Отмечено, что не будет и гринда в стиле симуляторов выживания.

Хотя о полной свободе перемещения речи не идёт, игроки смогут исследовать локации за пределами основного пути, чтобы найти полезные ресурсы и углубиться в атмосферу игры.

Среди других новостей разработчики подтвердили, что встречи с историческими личностями не запланированы, но будут "некоторые аналогии с известными персонажами". Они также уточнили, что игра будет иметь минимум три уровня сложности и не будет поддерживать модификации.

Насчет релиза игры в VK Play и публичного тестирования команда не уточнила деталей, но обещает создать неповторимую атмосферу, интересный сюжет, разнообразное оружие и стелс-элементы. Анонс "Войны Миров: Сибирь" состоялся в конце августа 2023 года, но пока что у неё нет даже примерной даты выхода.