Анонсирована локация "Иберийская крепость" в War Thunder

11 мая 2023 года разработчики War Thunder показали новую локацию "Иберийская крепость", которая перенесет игроков в сеттинг туристического города у моря.

Карта создана для смешанных боёв, разработчики создали туристический город на берегу Балеарского моря.

Местной достопримечательностью являются развалины многовековой морской крепости.

Всего будет три точки захвата, охватывающие всю территорию новой местности. Бронетехника будет воевать прямо в центре поселения.

Ранее были показаны другие новинки предстоящего обновления: эсминец "Бравый", корабль Le Malin и самолёт F-14B Tomcat.