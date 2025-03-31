"Революционное нововведение" принесет в War Thunder пехоту

War Thunder с годами обрастает новыми механиками: сейчас в ней можно вести морские, воздушные и наземные сражения. Сегодня Gaijin Entertainment объявила, что в скором времени игра пополнится новыми "революционными" нововведениями.
Разработчики выпустили короткий трейлер, рассказывающий о том, что ждет War Thunder в грядущем обновлении. Речь идет о пехоте, которая должна сильно отличаться от того, что было известно до сих пор. Из трейлера мы узнаем, что управлять солдатами мы будем прямо на поле боя. Пехота превратит War Thunder в шутер от первого лица. В сочетании с сетевыми элементами игра может вскоре вызвать стойкие ассоциации с серией Battlefield.
Подробности обновления не раскрываются, но можно предположить, что новые прямые столкновения будут похожи (например, по динамике действий) на те, что были в Enlisted. Издателем этой продукции также является Gaijin Entertainment, а обе игры работают на движке Dagor.
Все это прекрасно, но загвоздка в том, что разработчики поделились этой интригующей информацией за день до 1 апреля. Кроме того, они сообщили, что в течение следующих 24 часов игроки смогут опробовать пехоту в рамках "специального события WWI". Несомненно, это часть акции, связанной с днем розыгрыша. Из этого следует, что даже если пехота действительно появится в игре завтра, мы не будем уверены, останется ли она в игре навсегда.
Правда, разработчики заявили, что закрытое бета-тестирование пехоты начнется "скоро", а подробности об оружии, снаряжении и технических деревьях они расскажут в будущих новостях, но фанаты относятся ко всему этому довольно скептически. В конце концов, им трудно поверить, что все происходящее не просто шутка, и что такая влияющая на геймплей функция, о которой они просят разработчиков уже около десяти лет, будет добавлена в игру 12-летней давности практически из ниоткуда.
Нет сомнений, что значительная часть игроков приветствовала бы введение пехоты в War Thunder на постоянной основе.
Новость 1-го апреля из раздела "но это не точно" ?
В прошлый раз они с кухонным роялем так шутили, а он вырос в отдельную игру, да и енлистед вроде из неё вылез
Нет, это точно но только как эвент, помнится и подводные лодки были в эвенте в вартандыре....
Лучше бы они Вар Тундру доводили до ума, исправляли все проблемы, о которых игроки просят годами. А не придумывали новые.
А еще помнится WT с шагающими танками на 1е апреля так шутили!
Пехоту на 1 апреля они уже добавляли ранее)
Я б с удовольствием посмотрел на пехоту как игровую механику, если бы её сделали как ии, бегающих на поле боя и стреляющих друг в друга, пока я сижу в танке и навожу орудие
Может даже пулемёт в таком случае перестанет быть бесполезным.
А он и никогда не был бесполезным, иной раз, я им самолёты сбивал больше, чем союзная зенитка, плюс в дымах врага искать, в общем очень даже полезная вещь
Гайдзины разрабатывают новую игру, что модет быть гениальнее чем пропиарить будующий проект в уже пропиареном проекте под видом шутки?
устроив ивент на 1 апреля они могут заодно протестировать пехоту, и технически и то как она зайдет игрокам. Одним выстрелом двух зайцев
Когда только создавали Вартандер - говорили, что после самолётов добавят танки и пехоту, но пехоту по итогу отменили... или нет?
дайте угадаю-ещё одна обнова на 50 гб? // Олег Вахрин
Явно первоапрельская шутка (или одноразовый ивент)