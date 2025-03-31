"Революционное нововведение" принесет в War Thunder пехоту

War Thunder с годами обрастает новыми механиками: сейчас в ней можно вести морские, воздушные и наземные сражения. Сегодня Gaijin Entertainment объявила, что в скором времени игра пополнится новыми "революционными" нововведениями.

Разработчики выпустили короткий трейлер, рассказывающий о том, что ждет War Thunder в грядущем обновлении. Речь идет о пехоте, которая должна сильно отличаться от того, что было известно до сих пор. Из трейлера мы узнаем, что управлять солдатами мы будем прямо на поле боя. Пехота превратит War Thunder в шутер от первого лица. В сочетании с сетевыми элементами игра может вскоре вызвать стойкие ассоциации с серией Battlefield.

Подробности обновления не раскрываются, но можно предположить, что новые прямые столкновения будут похожи (например, по динамике действий) на те, что были в Enlisted. Издателем этой продукции также является Gaijin Entertainment, а обе игры работают на движке Dagor.

Все это прекрасно, но загвоздка в том, что разработчики поделились этой интригующей информацией за день до 1 апреля. Кроме того, они сообщили, что в течение следующих 24 часов игроки смогут опробовать пехоту в рамках "специального события WWI". Несомненно, это часть акции, связанной с днем розыгрыша. Из этого следует, что даже если пехота действительно появится в игре завтра, мы не будем уверены, останется ли она в игре навсегда.

Правда, разработчики заявили, что закрытое бета-тестирование пехоты начнется "скоро", а подробности об оружии, снаряжении и технических деревьях они расскажут в будущих новостях, но фанаты относятся ко всему этому довольно скептически. В конце концов, им трудно поверить, что все происходящее не просто шутка, и что такая влияющая на геймплей функция, о которой они просят разработчиков уже около десяти лет, будет добавлена в игру 12-летней давности практически из ниоткуда.

Нет сомнений, что значительная часть игроков приветствовала бы введение пехоты в War Thunder на постоянной основе.