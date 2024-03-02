на главную
об игре
War Thunder 31.10.2012
Аркада, Симулятор, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица
8.5 3 551 оценка

Венгерская авиация на всей скорости врывается в War Thunder

Simple Jack
Новости

Обновление Alpha Strike совсем скоро привнесет много новых моделей техники в War Thunder. В игре появится венгерская авиация с флагманом в виде многоцелевого истребителя JAS39C. Помимо этого, в море выйдет новый японский линкор, а на поле боя — французские танки и зенитки.

Также будут добавлены новые локации, проведен ребаланс некоторой техники и исправлено множество багов.

War Thunder доступна на платформах Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Android, iOS.

Источник  
1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Oscilograf

О, великая воздушная держава Венгрия наконец то представит свои хиты...

2
Netro359

JAS39C шведский истребитель который изобрели и построили в конце 90х.

Если я правильно понимаю в реальных боях он участия не принимал, и судить о его боевой эффективности затруднительно.

В длину Венгрия имеет 528 км. Это забавно, потому что учитывая скорость данного пепелаца он пролетит всю страну на вылет менее чем за 15 минут :D

0