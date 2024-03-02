Венгерская авиация на всей скорости врывается в War Thunder

Обновление Alpha Strike совсем скоро привнесет много новых моделей техники в War Thunder. В игре появится венгерская авиация с флагманом в виде многоцелевого истребителя JAS39C. Помимо этого, в море выйдет новый японский линкор, а на поле боя — французские танки и зенитки.
Также будут добавлены новые локации, проведен ребаланс некоторой техники и исправлено множество багов.
War Thunder доступна на платформах Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Android, iOS.
О, великая воздушная держава Венгрия наконец то представит свои хиты...
JAS39C шведский истребитель который изобрели и построили в конце 90х.
Если я правильно понимаю в реальных боях он участия не принимал, и судить о его боевой эффективности затруднительно.
В длину Венгрия имеет 528 км. Это забавно, потому что учитывая скорость данного пепелаца он пролетит всю страну на вылет менее чем за 15 минут :D