Разработчик превратил управление ИИ-агентами в стратегию в духе Warcraft 3

Энтузиаст и специалиста по искусственному интеллекту Идо Саломон представил необычный инструмент под названием AgentCraft. Проект предлагает разработчикам и инженерам взаимодействовать с нейросетями и автоматизированными процессами через интерфейс, который визуально и функционально копирует классические стратегии в реальном времени.

Вместо привычных командных строк или скучных дашбордов пользователь видит перед собой игровую карту с постройками и юнитами. В этой системе каждый юнит представляет собой отдельного ИИ-агента или активную сессию, например, Claude Code. Управление осуществляется привычными для геймеров методами, включая выделение группы объектов рамкой и отдачу приказов через контекстные меню, стилизованные под игровые интерфейсы начала нулевых.

Автор проекта называет свой подход попыткой использовать мышечную память игроков для повышения эффективности работы. Система позволяет в реальном времени отслеживать статус задач, запускать новых субагентов и управлять их жизненным циклом в едином окне. Визуализация помогает быстрее реагировать на события, требующие вмешательства человека, превращая отладку и кодинг в подобие тактического сражения.

Технически AgentCraft работает на базе протокола MCP и легко интегрируется с существующими рабочими процессами через простую установку. Приложение поддерживает вывод логов в виде внутриигрового чата и позволяет просматривать детали выполнения задач, кликая по соответствующим персонажам на карте. На данный момент инструмент уже доступен для тестирования.