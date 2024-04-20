На тестовый сервер Warcraft 3: Reforged вышел новый патч

Вероятно, у ответственных за баланс в Warcraft 3: Reforged людей есть какая-то тактика, и они ее придерживаются. Как и в прошлый раз, в первой версии нового патча содержится несколько очень смелых правок, при виде которых иные фанаты варкрафта чувствуют себя так, словно проходивший мимо Фаерлорд скастовал "Вулкан" аккурат на стул, на котором они сидят. Волшебницы, которые превращают героев в овец, таурены на тир-2 и посох диспела в андедовском магазине – как думаете, доберется ли что-то из этого до итоговой версии нового баланс-апдейта?

Альянс

Волшебница:

Способность "Полиморф" теперь может воздействовать на героев (длительность 3 секунды).

Рыцари:

Способность "Тяжелые клинки" снова становятся отдельным апгрейдом.

Орда

Таурен:

Юнит доступен на тир-2. Для уникальной способности "Сокрушение" по-прежнему требуется тир-3.

Ночные эльфы

Жрица луны:

Стоимость "Огненных стрел" снижена с 8 до 5 за выстрел.

Урон "Огненных стрел" увеличен с 10/20/30 до 10/25/40.

Горный великан:

Количество занимаемого лимита уменьшено с 7 до 6.

Баллиста:

Время исследования уникального грейда уменьшено с 60 до 45 секунд.

Нежить

Гуль:

Бонус к скорости атаки после изучения "Френзи" снижен с 35 до 30.

Баньши:

Заклинание "Проклятье" теперь работает на механических юнитов.

Некромант:

Заклинание "Увечье" теперь работает на механических юнитов.

Магазин:

Из магазина убран свиток лечения.

В магазин добавлен артефакт Wand of Negation. Если верить ликвипедии, то данный артефакт рассеивает все магические эффекты в указанной области и наносит 200 урона саммонам; содержит 3 заряда. Артефакт доступен на тир-2.

Труповозка:

Скорость перемещения увеличена с 220 до 240.

Ледяной вирм:

Стоимость грейда "Ледяное дыхание" уменьшена с 275 до 225 единиц дерева.

Нейтралы

Повелитель огня:

Способность "Вулкан": множитель атаки по зданиям уменьшен с 3 до 2.

Нага:

Способность "Торнадо": базовая скорость (speed base) и минимальное увеличение скорости (min speed base) увеличены с 75 до 150.

Также в патче планируется обновление ладдерного мап-пула. Расписание автоматических турниров будет обновлено таким образом, чтобы на неделе проводилось больше турниров в формате 1х1 и 2х2. Воскресный турнир в формате 4х4 будет заменен на турнир 3х3. Турниры в формате 4х4 проводиться на будут.