Описание обновления 2.0 для Warcraft 3: Reforged

Команда разработчиков Warcraft 3: Reforged выпустила описание обновления 2.0 с дополнительными деталями об изменениях и новинках. Информация была опубликована на официальном форуме игры.
Напоминаем вам, что вчера прошла трансляция мероприятия Warcraft Direct в честь 30-летия франшизы Warcraft, на которой были представилены ремастеры Warcraft 1, Warcraft 2 и крупное обновление 2.0 для Warcraft 3: Reforged.
Версия 2.0 - 13 ноября, 2024 г.
В честь 30-летия выхода Warcraft: Orcs & Humans мы обновили Warcraft III: Reforged до версии 2.0, которая содержит множество исправлений, улучшений и отсылок к истории Warcraft.
Классическая HD-версия + система аддонов
- Добавлены HD-версии классических юнитов, зданий, визуальных эффектов, героев, окружения и значков.
- Добавлен новый раздел (в разделе Reforged на экране опций), который дает игрокам возможность выбирать между Reforged и классическими HD-материалами.
Коллекция
- На экране коллекции теперь есть опция фильтрации между обликами и портретами.
- Добавлено 5 новых начальных портретов Warcraft III.
- Добавлены герои кампании Reforged в качестве доступных для игры обликов в мультиплеере (если у облика есть классический аналог, то при включенной опции классических HD-героев будет отображаться его классическая версия).
- Добавлена возможность отключения обликов (для игроков, которые хотят видеть только юнитов по умолчанию).
- Добавлены портреты из Warcraft II.
- Добавлены портреты Warcraft I.
Пользовательский интерфейс
- Добавлена тема The Frozen Throne Theme (TFT). Игроки могут переключиться обратно, нажав на логотип в главном меню или в опциях.
- Обновлена структура меню.
- Обновлены все внешние меню.
- В меню опций добавлен экран настройки внутриигровых горячих клавиш. Чтобы получить доступ к меню, у игроков должны быть включены пользовательские клавиши.
- Добавлены опции включения APM, FPS, Timer, Ping с помощью меню опций.
- Добавлена возможность просмотра истории матча, если игрок сохранил повтор.
- Добавлен фильтр поиска при создании игры.
- Добавлен фильтр поиска в повторах.
- Добавлен внутриигровой таймер, который можно включить/выключить в меню опций или с помощью команды "/time".
- Добавлен индикатор отказа, который можно включить/выключить в опциях.
- Добавлен счетчик рабочих в золотом руднике, который можно включить/выключить в меню опций.
- Добавлен индикатор расы в меню "Союзники" (F11) рядом с именами игроков.
- Все чаты отключены по умолчанию, но могут быть включены вручную в меню опций.
- Формирование отрядов отключено по умолчанию, но может быть включено вручную в меню опций.
- Панели здоровья по умолчанию всегда включены, но могут быть изменены вручную в меню опций.
- Цифры времени восстановления по умолчанию включены, но могут быть отключены вручную в меню опций.
- Клавиша поиска простаивающего рабочего привязывает камеру к юниту только после двойного нажатия игроком.
- Интерфейс теперь можно масштабировать в меню опций.
- В классическом режиме интерфейса теперь можно убирать боковые полосы.
- Интерфейс говорящей головы в кампании отключен по умолчанию, но может быть включен вручную в меню опций.
Музыка
- Добавлена музыка из Warcraft I и Warcraft II в качестве доступной опции.
Мультиплеер
- В рейтинговую игру были добавлены опыт и уровни.
- Рейтинг в таблице лидеров основан на количестве опыта, а если у игроков одинаковое количество опыта, то приоритет отдается по MMR.
- Значения уровней MMR были сокращены с 0-10000 до 0-7000.
- MMR больше не будет сбрасываться после начала нового сезона, если вы на данный момент занимаете определенное место. MMR будет незначительно обнуляться, если вы сыграли 0 игр в предыдущем сезоне.
- Уровень и опыт будут полностью сбрасываться в начале каждого сезона.
- AT больше не будет попадать в матчи с RT в режимах 4v4 и 3v3.
- Добавлены игровые сервера в Чикаго (США) и Сиднее (Австралия).
Переработанное окружение
- Были заново переработаны все текстуры земной поверхности для всех окружений.
- Различные модели деревьев были обновлены под переработанные окружения.
- Растительность на земной поверхности по умолчанию отключена.
Переработанное освещение
- Свечение было удалено.
- Обновлена карта тонов.
- Усилено окружающее освещение.
Настройки
- Все настройки были установлены по умолчанию.
Подсказки
- Обновлены различные всплывающие подсказки для лучшего отображения возможностей способностей героев.
Редактор мира
- Добавлена возможность включать/выключать аддоны из Reforged при классической HD-графике.
- Добавлена возможность включать/выключать растительность на земной поверхности.
Исправления
- Исправлена неполадка, из-за которой игроки не могли создавать кланы или приглашать в них игроков.
- Исправлена неполадка, из-за которой охотник на демонов навсегда терял зрение, если его возрождали с помощью Анкха реинкарнации.
- Исправлена неполадка, из-за которой результаты матчей не обрабатывались.
- Mac Исправлена неполадка, из-за которой пользователи Mac не могли запустить игру.
меня одно только волнует, сняли лок 60 фпс у анимаций юнитов? и ввели ли поддержку SSAA сглаживания в классическую графику? потому что работал только мыльный FXAA
Они там что-то говорили про мягкий перезапуск, а это просто патч-фикс, если они имели ввиду 1 и 2 то ну извените, новую аудиторию ими не привлечь, эти игры устарели даже с перересованными текстурами , бесполезный ход я считаю
Побегал немного с оригинальной графикой. Пофиксили задвоение музыки после загрузки сохранения.
В первой же миссии за Орду, тролль с которого падает книга, был невидимый и на нажатие курсора не реагировал.
Звуки интерфейса значительно тише остальных звуков.
В целом неплохо, но как-то недостаточно за 4 года с релиза.
Как был дерьмом, так и остался.....Разве что в меню интерфейс немного изменили.
Зашел глянуть в этот новый Рефорджет 2.0. О боги, во что они его превратили.
Теперь текстуры земли, травы, деревьев, стали акварельного стиля. Теперь Рефодж выглядит как Дота-2 или Диабло-3.
Пускай возвращают в зад, так играть невозможно, блевотина же.
В настройках можно выставить 3 типа графики: Classic, Classic-HD и Reforged. Еще можно побаловться с разными вариантами кастомизации. Например, выбрать классический вид юнитов с травой и деревьями Reforged.
Это все хорошо. Но вернуть вариант с предыдущими текстурами травы, деревьев, ландшафта и воды, нельзя!!!!!
Дается на выбор, либо играть с убогими акварельными новыми текстурами обновленного Реводжета 2.0, либо играть с классикой в HD версии.
Это просто писец, Рефордж и так был не фонтан, так его еще больше убили в гов*о своей Дотовской акварелью.
В правом нижем углу нажимаешь классик и не паришься