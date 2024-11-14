Описание обновления 2.0 для Warcraft 3: Reforged

Команда разработчиков Warcraft 3: Reforged выпустила описание обновления 2.0 с дополнительными деталями об изменениях и новинках. Информация была опубликована на официальном форуме игры.

Напоминаем вам, что вчера прошла трансляция мероприятия Warcraft Direct в честь 30-летия франшизы Warcraft, на которой были представилены ремастеры Warcraft 1, Warcraft 2 и крупное обновление 2.0 для Warcraft 3: Reforged.

Версия 2.0 - 13 ноября, 2024 г.

В честь 30-летия выхода Warcraft: Orcs & Humans мы обновили Warcraft III: Reforged до версии 2.0, которая содержит множество исправлений, улучшений и отсылок к истории Warcraft.



Классическая HD-версия + система аддонов

Добавлены HD-версии классических юнитов, зданий, визуальных эффектов, героев, окружения и значков.

Добавлен новый раздел (в разделе Reforged на экране опций), который дает игрокам возможность выбирать между Reforged и классическими HD-материалами.

Коллекция

На экране коллекции теперь есть опция фильтрации между обликами и портретами.

Добавлено 5 новых начальных портретов Warcraft III.

Добавлены герои кампании Reforged в качестве доступных для игры обликов в мультиплеере (если у облика есть классический аналог, то при включенной опции классических HD-героев будет отображаться его классическая версия).

Добавлена возможность отключения обликов (для игроков, которые хотят видеть только юнитов по умолчанию).

Добавлены портреты из Warcraft II.

Добавлены портреты Warcraft I.

Пользовательский интерфейс

Добавлена тема The Frozen Throne Theme (TFT). Игроки могут переключиться обратно, нажав на логотип в главном меню или в опциях.

Обновлена структура меню.

Обновлены все внешние меню.

В меню опций добавлен экран настройки внутриигровых горячих клавиш. Чтобы получить доступ к меню, у игроков должны быть включены пользовательские клавиши.

Добавлены опции включения APM, FPS, Timer, Ping с помощью меню опций.

Добавлена возможность просмотра истории матча, если игрок сохранил повтор.

Добавлен фильтр поиска при создании игры.

Добавлен фильтр поиска в повторах.

Добавлен внутриигровой таймер, который можно включить/выключить в меню опций или с помощью команды "/time".

Добавлен индикатор отказа, который можно включить/выключить в опциях.

Добавлен счетчик рабочих в золотом руднике, который можно включить/выключить в меню опций.

Добавлен индикатор расы в меню "Союзники" (F11) рядом с именами игроков.

Все чаты отключены по умолчанию, но могут быть включены вручную в меню опций.

Формирование отрядов отключено по умолчанию, но может быть включено вручную в меню опций.

Панели здоровья по умолчанию всегда включены, но могут быть изменены вручную в меню опций.

Цифры времени восстановления по умолчанию включены, но могут быть отключены вручную в меню опций.

Клавиша поиска простаивающего рабочего привязывает камеру к юниту только после двойного нажатия игроком.

Интерфейс теперь можно масштабировать в меню опций.

В классическом режиме интерфейса теперь можно убирать боковые полосы.

Интерфейс говорящей головы в кампании отключен по умолчанию, но может быть включен вручную в меню опций.

Музыка

Добавлена музыка из Warcraft I и Warcraft II в качестве доступной опции.

Мультиплеер

В рейтинговую игру были добавлены опыт и уровни.

Рейтинг в таблице лидеров основан на количестве опыта, а если у игроков одинаковое количество опыта, то приоритет отдается по MMR.

Значения уровней MMR были сокращены с 0-10000 до 0-7000.

MMR больше не будет сбрасываться после начала нового сезона, если вы на данный момент занимаете определенное место. MMR будет незначительно обнуляться, если вы сыграли 0 игр в предыдущем сезоне.

Уровень и опыт будут полностью сбрасываться в начале каждого сезона.

AT больше не будет попадать в матчи с RT в режимах 4v4 и 3v3.

Добавлены игровые сервера в Чикаго (США) и Сиднее (Австралия).

Переработанное окружение

Были заново переработаны все текстуры земной поверхности для всех окружений.

Различные модели деревьев были обновлены под переработанные окружения.

Растительность на земной поверхности по умолчанию отключена.

Переработанное освещение

Свечение было удалено.

Обновлена карта тонов.

Усилено окружающее освещение.

Настройки

Все настройки были установлены по умолчанию.

Подсказки

Обновлены различные всплывающие подсказки для лучшего отображения возможностей способностей героев.

Редактор мира

Добавлена возможность включать/выключать аддоны из Reforged при классической HD-графике.

Добавлена возможность включать/выключать растительность на земной поверхности.

Исправления