Авторы Warface анонсировали новую карту "Особняк"

23 августа 2023 года команда разработчиков Warface представила новую карту "Особняк" для режима "Командный бой". Локация выполнена в сеттинге предстоящей скандинавской PvE спецоперации.

Перестрелки между Blackwood и отрядом Варфейс пройдут прямо в элитной резиденции корпорации Nakai Group на берегу Скандинавии. В спецоперации будут использовать другой сюжет, но общую стилистику. На карте "Особняк" Warface выполняют роль защитников, а Блэквуд нападают на секретную территорию.

Для победы командам нужно набрать 150 или как можно больше очков устранения. Авторы постарались создать карту с позициями для всех классов и типов вооружения. Также в процессе разработки пребывает Газовая граната, прогрессивный брелок, обновленный PvE магазин и интерфейс, зомби режим "Заражение".