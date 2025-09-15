Что игрокам приготовил осенний сезон Warface: Порт теней

3 сентября в российском F2P-шутере Warface вышло сезонное обновление, которое помимо новых сезонных активностей, значительно меняет привычный геймпей и баланс классов. Ниже расскажем подробнее обо всех основных изменениях в сезоне.

Сам сезон выполнен в азиатском стиле: агенты "Ши-Хао" и "Ли Цзянь", оружейные серии "Великий дракон" и "Панда", достижения в виде драконов, нефрита и прочих атрибутов, присущих азиатской культуре. В общем, фанаты Восточной Азии будут в восторге!

За активности сезона (боевой пропуск, PvE, престиж) можно получить 12 актуальных пушек (включая 4 золотые), а также несколько экземпляров оружия ближнего боя с уникальной анимацией и внешности персонажа.

На старте сезона игрокам доступно 2 новых оружия: дробовик Panzer Arms EG240 для медика, а также совершенно новый тип дополнительного оружия — ручной многозарядный гранатомет China Lake, который можно использовать вместо пистолета.

Одним из основных изменений сезона является полная переработка систему модификаций. Теперь для всех пушек, которые были выпущены или улучшены с осени 2024 года, доступны к установке сразу 9 модов, каждый из которых (кроме уникальных) имеет только положительный эффект, усиливающий ТТХ оружия. Больше не нужно думать, какой мод установить и какой характеристикой пожертвовать — можно установить все сразу! Количество уровней оружейного мастерства при этом было повышено до 100, а доступ к последнему, девятому, моду открывается на сотом уровне. Не обязательно качать моды до золотого качества и тратить на это кучу деталей — достаточно прокачать все 9 модов до синего качества и получить тот же бонус, который ранее давали 3 мода золотого качества.

Также заметное изменение претерпел обучающий сюжетный режим "Кампания". Режим "Кампания", в первую очередь, ориентирован на новичков, которые знакомятся с игровыми механиками и погружаются в историю противостояния Warface и Blackwood. В награды за прохождение миссий кампании добавлен опыт в количестве, позволяющем новичку в итоге получить 30-й ранг. В новом сезоне "Кампанию" можно можно пройти в одиночку — больше не нужно ждать, когда в комнату присоединятся случайные игроки, которые могут заруинить проход! А помимо этого, разработчики в значительной степени упростили сами миссии в рамках "Кампании" — больше не придется тратить по 45+ минут на прохождение некоторых особо душных миссий!

Главным событием осеннего сезона стало возвращение страницы Warface на платформу Steam! На протяжении долгого времени игра была доступна только на VK Play и некоторые игроки принципиально не хотели регистрироваться на сторонних платформах, так как привыкли к Steam — теперь настало время попробовать игру на любимой платформе.

Уже сейчас игроки могут добавить в “желаемое”.

Astrum Entertainment расширяет пользовательский опыт и теперь игроки из разных регионов могут самостоятельно выбрать удобную платформу для игры. Проект доступен на платформе Steam в следующих регионах: Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.