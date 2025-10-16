Трейлер и подробности события "Ночь Духов" Warface

В преддверии празднования Halloween, в Warface стартовало тематическое событие “Ночь духов” с обновленным PvP-режимом “Заражение”.

В начале каждого раунда трое случайных игроков становятся зараженными, и спустя несколько секунд обращаются в зомби. Их цель — заразить всех выживших. Люди же должны продержаться до конца четырёхминутного раунда, избегая заражения и используя усиливающие предметы, появляющиеся на карте. Побеждает сторона, которая сумеет выполнить свою задачу до истечения времени. Событие проходит на праздничных картах “Мотель”, “Пригород” и “Развалины”. Игроков ждут атмосферные элементы: привидения, тыквы и неожиданные скримеры, способные напугать зазевавшихся противников.

За участие в событии игроки получат очки репутации, за которые открываются гарантированные награды. На прогрессионной витрине можно собирать карточки оружия из мистической серии “Демоны”, в состав которой входят Chiappa Triple Threat, FAMAE SAF-200, M14 Crazy Horse, а также легендарная Type 97 — новый претендент на звание топового оружия для штурмовиков. Кроме того, участников ждут внешности “Киберволк”, “Кибермедведь” и “Кибержнец”, а также коллекция стикеров для оружия, совместимых с моделями A-545, PA EG240 и MSMC.

Вместе с ивентом в игру добавлен новый агент — Навья, первоклассный медик, созданный по мотивам комикса “ЧВК Тьмы”. В её арсенале — уникальный топор “Демоноборец”, а визуальный образ персонажа разработан студией MOLOT HARDCORP.