Количество зарегистрированных пользователей в Warframe превысило 75 миллионов

Разработчики студии Digital Extremes, создавшие Warframe, рассказали про обновление «Шёпот в стенах», доступное на всех игровых платформах. Они также обнародовали важную информацию: общее количество зарегистрированных пользователей превысило 75 миллионов человек, что существенно превышает данные предыдущего года, когда было зарегистрировано 50 миллионов игроков.

Эти цифры относятся к пользователям на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Кроме того, теперь некоторым пользователям становятся доступны функции кроссплатформенного сохранения: игроки имеют возможность объединить свой игровой прогресс между различными платформами. Однако стоит отметить, что некоторые предметы без возможности переноса.

Обновление «Шепот в стенах» становится новой главой увлекательной кинематографической истории. Игрокам предлагается исследовать таинственные лаборатории Альбрехта и раскрыть смертельные секреты.

В «Шепот в стенах» можно освободить мощную радиоактивную силу Корвекс, овладеть новым уникальным оружием, фолиантом, а также пройти новый увлекательный квест.