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Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 481 оценка

Количество зарегистрированных пользователей в Warframe превысило 75 миллионов

Simple Jack
Новости

Разработчики студии Digital Extremes, создавшие Warframe, рассказали про обновление «Шёпот в стенах», доступное на всех игровых платформах. Они также обнародовали важную информацию: общее количество зарегистрированных пользователей превысило 75 миллионов человек, что существенно превышает данные предыдущего года, когда было зарегистрировано 50 миллионов игроков.

Эти цифры относятся к пользователям на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Кроме того, теперь некоторым пользователям становятся доступны функции кроссплатформенного сохранения: игроки имеют возможность объединить свой игровой прогресс между различными платформами. Однако стоит отметить, что некоторые предметы без возможности переноса.

Обновление «Шепот в стенах» становится новой главой увлекательной кинематографической истории. Игрокам предлагается исследовать таинственные лаборатории Альбрехта и раскрыть смертельные секреты.

В «Шепот в стенах» можно освободить мощную радиоактивную силу Корвекс, овладеть новым уникальным оружием, фолиантом, а также пройти новый увлекательный квест.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex Row

Наиграл 2к+ часов, затянул приятеля, ну и чтоб ему было несложно влиться, дал ему косарь платки- на слоты да и ваще, на ход ноги. Через пару дней обоим прилетел бан до 2035 года. Найс погамал.

2
Anglerfish

Не обжаловал бан?

1
Pro100NoobYo

Надо было обжаловать бан! Там подумали что ты продал платину за валюту навернека!

1
Pro100NoobYo

А лучше бы ты ему на 1к дарил как подарок: слоты расширения для фреймов, оружия усилители и т.д. что ему нужно было через магазин в нутри игры, тогда бан точно не прилетел бы... Создай на оф форуме тему может разбанят.

1