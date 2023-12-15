Количество зарегистрированных пользователей в Warframe превысило 75 миллионов

Разработчики студии Digital Extremes, создавшие Warframe, рассказали про обновление «Шёпот в стенах», доступное на всех игровых платформах. Они также обнародовали важную информацию: общее количество зарегистрированных пользователей превысило 75 миллионов человек, что существенно превышает данные предыдущего года, когда было зарегистрировано 50 миллионов игроков.
Эти цифры относятся к пользователям на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Кроме того, теперь некоторым пользователям становятся доступны функции кроссплатформенного сохранения: игроки имеют возможность объединить свой игровой прогресс между различными платформами. Однако стоит отметить, что некоторые предметы без возможности переноса.
Обновление «Шепот в стенах» становится новой главой увлекательной кинематографической истории. Игрокам предлагается исследовать таинственные лаборатории Альбрехта и раскрыть смертельные секреты.
В «Шепот в стенах» можно освободить мощную радиоактивную силу Корвекс, овладеть новым уникальным оружием, фолиантом, а также пройти новый увлекательный квест.
Наиграл 2к+ часов, затянул приятеля, ну и чтоб ему было несложно влиться, дал ему косарь платки- на слоты да и ваще, на ход ноги. Через пару дней обоим прилетел бан до 2035 года. Найс погамал.
Не обжаловал бан?
Надо было обжаловать бан! Там подумали что ты продал платину за валюту навернека!
А лучше бы ты ему на 1к дарил как подарок: слоты расширения для фреймов, оружия усилители и т.д. что ему нужно было через магазин в нутри игры, тогда бан точно не прилетел бы... Создай на оф форуме тему может разбанят.