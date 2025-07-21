Warframe станет настолкой: в Starfinder выйдет кроссовер-приключение "Операция Ориас"

Вселенную Warframe впервые перенесут с экранов компьютеров на стол — Digital Extremes и издательство Paizo анонсировали официальный настольный модуль для ролевой игры Starfinder. Это будет самостоятельное приключение под названием «Операция Ориас», где игрокам предстоит отправиться на миссию спасения шпиона в сердце базы Корпуса.

Сеттинг, созданный по мотивам футуристического боевика Warframe, адаптирован для правил Starfinder — научно-фантастического ответвления популярной Pathfinder. Игроки смогут примерить роль одного из четырёх уникальных протофреймов, созданных специально для настольной версии.

Миссия развернётся в исследовательском комплексе, кишащем охраной, боевыми МОА, Зараженными и отрядами Гринир. Комплект модуля включает четырёх готовых персонажей, справочник по миру Warframe и советы для гейм-мастеров.

PDF-приключение выйдет в конце октября 2025 года и будет доступно на сайте Paizo. Для игры потребуется основная книга правил Starfinder Player Core.