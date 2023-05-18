Расширенный геймплейный трейлер кровавого шутера Warhammer 40,000: Boltgun

Портал IGN совместно с разработчиками Auroch Digital и издателем Focus Entertainment представили 7-минутный геймплейный ролик кровавого ретр-шутера от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun.
Действие Warhammer 40,000: Boltgun происходит в огромной вселенной Warhammer 40K. Вы облачены в доспехи Космического Десанта, назначенного на многолетнюю войну против демонов, включая ваших бывших братьев из корпуса Космического Десанта Хаоса.
Недавно для игры были опубликованы системные требования к ПК.
Warhammer 40,000: Boltgun выйдет 23 мая для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Теперь понятно почему название Boltgun:
Ультра настройки (1080p, 60 кадров в секунду)
Операционная система: 64-битная Windows 10;
Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X;
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti или AMD Radeon RX 580;
Оперативная память: 8 ГБ;
Место на диске: 5 ГБ.