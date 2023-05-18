Расширенный геймплейный трейлер кровавого шутера Warhammer 40,000: Boltgun ©

Портал IGN совместно с разработчиками Auroch Digital и издателем Focus Entertainment представили 7-минутный геймплейный ролик кровавого ретр-шутера от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun.

Действие Warhammer 40,000: Boltgun происходит в огромной вселенной Warhammer 40K. Вы облачены в доспехи Космического Десанта, назначенного на многолетнюю войну против демонов, включая ваших бывших братьев из корпуса Космического Десанта Хаоса.

Недавно для игры были опубликованы системные требования к ПК.

Warhammer 40,000: Boltgun выйдет 23 мая для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.