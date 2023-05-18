Warhammer 40,000: Boltgun 23.05.2023
6.8 24 оценки

Расширенный геймплейный трейлер кровавого шутера Warhammer 40,000: Boltgun

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monk70
Новости

Портал IGN совместно с разработчиками Auroch Digital и издателем Focus Entertainment представили 7-минутный геймплейный ролик кровавого ретр-шутера от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun.

Действие Warhammer 40,000: Boltgun происходит в огромной вселенной Warhammer 40K. Вы облачены в доспехи Космического Десанта, назначенного на многолетнюю войну против демонов, включая ваших бывших братьев из корпуса Космического Десанта Хаоса.

Недавно для игры были опубликованы системные требования к ПК.

Warhammer 40,000: Boltgun выйдет 23 мая для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

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Брутальный ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun выйдет 23 мая
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

Теперь понятно почему название Boltgun:

Ультра настройки (1080p, 60 кадров в секунду)

Операционная система: 64-битная Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti или AMD Radeon RX 580;

Оперативная память: 8 ГБ;

Место на диске: 5 ГБ.

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