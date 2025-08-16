Warhammer 40,000 Dark Heresy получит "новый уровень графики"

Owlcat Games продолжает раскрывать детали будущей Warhammer 40,000 Dark Heresy и делится дневниками разработки. На этот раз речь зашла о визуальной стороне проекта — студия обещает качественный скачок по сравнению с предыдущими играми, но среди игроков уже звучат опасения: не обернётся ли графический рывок падением производительности.

Авторы признают, что опыт Rogue Trader сильно повлиял на новый проект. Теперь ещё на стадии концептов 2D-художники работают вместе с 3D-отделом, чтобы заранее выявлять возможные проблемы. Особое внимание уделяют деталям брони, креплениям аугментов и стыкам элементов экипировки, чтобы избежать багов и визуальных недочётов уже в игре.

Отдельным пунктом стала работа с волосами. В Owlcat шутят, что без «бесконечных молитв Омниссии» не обошлось: в Dark Heresy используется анизотропный блик, благодаря которому причёски выглядят гораздо реалистичнее. По словам разработчиков, волосы теперь получили столько же внимания, сколько броня или оружие.

Интересный факт: самой сложной причёской в игре пока может похвастаться Лорд-инквизитор Антон Зербе. Его волосы содержат больше полигонов, чем большинство персонажей и даже костюмов, созданных командой.