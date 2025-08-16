ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Dark Heresy 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху
8.5 35 оценок

Warhammer 40,000 Dark Heresy получит "новый уровень графики"

butcher69 butcher69

Owlcat Games продолжает раскрывать детали будущей Warhammer 40,000 Dark Heresy и делится дневниками разработки. На этот раз речь зашла о визуальной стороне проекта — студия обещает качественный скачок по сравнению с предыдущими играми, но среди игроков уже звучат опасения: не обернётся ли графический рывок падением производительности.

Авторы признают, что опыт Rogue Trader сильно повлиял на новый проект. Теперь ещё на стадии концептов 2D-художники работают вместе с 3D-отделом, чтобы заранее выявлять возможные проблемы. Особое внимание уделяют деталям брони, креплениям аугментов и стыкам элементов экипировки, чтобы избежать багов и визуальных недочётов уже в игре.

+ ещё 1 картинка

Отдельным пунктом стала работа с волосами. В Owlcat шутят, что без «бесконечных молитв Омниссии» не обошлось: в Dark Heresy используется анизотропный блик, благодаря которому причёски выглядят гораздо реалистичнее. По словам разработчиков, волосы теперь получили столько же внимания, сколько броня или оружие.

Интересный факт: самой сложной причёской в игре пока может похвастаться Лорд-инквизитор Антон Зербе. Его волосы содержат больше полигонов, чем большинство персонажей и даже костюмов, созданных командой.

11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Rey4rtRO

Абеляр, добавь игру в вишлист. Вольный Торговец задал довольно высокую планку. Будем надеяться, что и в этот раз Совокоты не подведут, а задерут планку еще выше.

4
Негативный позитив

Невозможно, милорд! Паскаль забыл пароль от инфопланшета =(

Dellinger

Нормуль нормуль)

1