Warhammer 40,000: Darktide получит новый режим с элементами roguelite

Разработчики из студии Fatshark рассказали о новом режиме для кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide получившим название Mortis Trials, которое добавит в игру элементы roguelite и wave defense.

Игроки, достигшие 13-го уровня уверенности, смогут сыграть в Mortis Trials. В этом режиме командам предстоит сразиться с 12 волнами врагов с постепенным возрастанием сложности. Кроме того, в каждой третьей волне игроков ждут специальные задания, выполнение которых даст им дополнительные ресурсы и баффы.

Особенностью Mortis Trials является система indulgences - специализаций, которые игроки выбирают в дополнение к своим классам. Среди них:

Pyrokinetic: усиливает огненные атаки

Voltaic: увеличивает электрический урон

Fulminator: фокусируется на взрывных атаках

Death Dealer: улучшает ближний бой

Colossus: повышает выживаемость персонажа

Также режим расширит сюжет игры, раскрывая подробности о персонаже Сефони, псионике, которую игроки встретят в самом начале игры. Именно ее видения и прошлое станут ключевыми элементами Mortis Trials.

Поиграть в Mortis Trials можно будет с 25 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.