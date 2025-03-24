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Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
Экшен, Шутер, Слэшер, От первого лица
7.6 255 оценок

Warhammer 40,000: Darktide получит новый режим с элементами roguelite

Gruz_ Gruz_

Разработчики из студии Fatshark рассказали о новом режиме для кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide получившим название Mortis Trials, которое добавит в игру элементы roguelite и wave defense.

Игроки, достигшие 13-го уровня уверенности, смогут сыграть в Mortis Trials. В этом режиме командам предстоит сразиться с 12 волнами врагов с постепенным возрастанием сложности. Кроме того, в каждой третьей волне игроков ждут специальные задания, выполнение которых даст им дополнительные ресурсы и баффы.

Особенностью Mortis Trials является система indulgences - специализаций, которые игроки выбирают в дополнение к своим классам. Среди них:

  • Pyrokinetic: усиливает огненные атаки
  • Voltaic: увеличивает электрический урон
  • Fulminator: фокусируется на взрывных атаках
  • Death Dealer: улучшает ближний бой
  • Colossus: повышает выживаемость персонажа

Также режим расширит сюжет игры, раскрывая подробности о персонаже Сефони, псионике, которую игроки встретят в самом начале игры. Именно ее видения и прошлое станут ключевыми элементами Mortis Trials.

Поиграть в Mortis Trials можно будет с 25 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

12
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Mystic_Fox

Лучше бы врагов новых добавили, космодесантников хаоса например, а то разнообразия никакого нет, одни и те же противники

7
digitalkid

GW не даст четверым зэкам завалить космодеса. Походу поэтому еще не добавили.

2
Just_Deus

Уже есть

-2
digitalkid

Да в пень эти режимы. Контент нужен. Новые карты, классы, мобы, звери, фракции. А такая возня просто разводит игроков по разным углам.

6
Hevin

Всё ещё перебагованный кусок шлака. Ни кастомизации прицелов на оружии, ни адекватного баланса сложности, 4к онлайна в выходной день. Зато микротранзакции в стиле цыган по цене игры.

3
Tom[Cat]

Рыгалик

3
mckad007

хорошая игра

0
qDan

Данная игра по-прежнему, худшая у Ленивых Рыб и в целом - лишь немногим лучше Десвинга в рамках Вахи. Даже в Болтер было веселей и интересней играть, чем в это убожество.

Да, кое-что в игре починили и обновили, но сравнивая ДВ с НМС - таким же изначально провальным долгостроем - НМС превратили в конфетку, а здесь просто набросали корма для незадачливых покупателей.

Более того, игру уже !трижды! хотели вывести из подписьки ХэБоха, но возвращали обратно до истечения времени "ухода". Не припомню, чтобы кто-то ещё так делал, а это о многом говорит.

0