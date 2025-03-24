Warhammer 40,000: Darktide получит новый режим с элементами roguelite

Разработчики из студии Fatshark рассказали о новом режиме для кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide получившим название Mortis Trials, которое добавит в игру элементы roguelite и wave defense.
Игроки, достигшие 13-го уровня уверенности, смогут сыграть в Mortis Trials. В этом режиме командам предстоит сразиться с 12 волнами врагов с постепенным возрастанием сложности. Кроме того, в каждой третьей волне игроков ждут специальные задания, выполнение которых даст им дополнительные ресурсы и баффы.
Особенностью Mortis Trials является система indulgences - специализаций, которые игроки выбирают в дополнение к своим классам. Среди них:
- Pyrokinetic: усиливает огненные атаки
- Voltaic: увеличивает электрический урон
- Fulminator: фокусируется на взрывных атаках
- Death Dealer: улучшает ближний бой
- Colossus: повышает выживаемость персонажа
Также режим расширит сюжет игры, раскрывая подробности о персонаже Сефони, псионике, которую игроки встретят в самом начале игры. Именно ее видения и прошлое станут ключевыми элементами Mortis Trials.
Поиграть в Mortis Trials можно будет с 25 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Лучше бы врагов новых добавили, космодесантников хаоса например, а то разнообразия никакого нет, одни и те же противники
GW не даст четверым зэкам завалить космодеса. Походу поэтому еще не добавили.
Уже есть
Да в пень эти режимы. Контент нужен. Новые карты, классы, мобы, звери, фракции. А такая возня просто разводит игроков по разным углам.
Всё ещё перебагованный кусок шлака. Ни кастомизации прицелов на оружии, ни адекватного баланса сложности, 4к онлайна в выходной день. Зато микротранзакции в стиле цыган по цене игры.
Рыгалик
хорошая игра
Данная игра по-прежнему, худшая у Ленивых Рыб и в целом - лишь немногим лучше Десвинга в рамках Вахи. Даже в Болтер было веселей и интересней играть, чем в это убожество.
Да, кое-что в игре починили и обновили, но сравнивая ДВ с НМС - таким же изначально провальным долгостроем - НМС превратили в конфетку, а здесь просто набросали корма для незадачливых покупателей.
Более того, игру уже !трижды! хотели вывести из подписьки ХэБоха, но возвращали обратно до истечения времени "ухода". Не припомню, чтобы кто-то ещё так делал, а это о многом говорит.