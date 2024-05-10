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Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr 31.08.2017
Ролевая, Открытый мир, Песочница, Космос
7.5 423 оценки

Автономный режим появится в Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr в конце мая

monk70
Новости

NeocoreGames сообщила, что долгожданный автономный режим появится в Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr 23 мая 2024 г. для ПК (Steam). Это не означает, что серверы закроются 23 мая. Автономный режим будет добавлен как отдельный игровой режим, наряду с доступным в настоящее время онлайн-режимом, в качестве дополнительной функции.

Как было объявлено несколько месяцев назад, новое классовое DLC для Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, Иерофант, также находится в разработке и будет доступно позднее в этом году. Играя этим классом, вы возьмете на себя роль Инквизитора, который может призвать нескольких помощников для формирования отряда. Вам придется использовать свою веру и авторитет, чтобы вдохновить своих помощников выполнять волю Императора, управлять ими как настоящий лидер и обучать истине Империума всех еретиков в секторе Калигари. В ближайшие недели разработчики поделятся более подробной информацией о новом классе.

Сезонное путешествие, включая еще не вышедшие эксклюзивные 6 и 7 сезоны для ПК, скоро выйдет и на консолях.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
saa0891
NeocoreGames сообщила, что долгожданный автономный режим появится в Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr 23 мая 2024 г. для ПК (Steam). Это не означает, что серверы закроются 23 мая. Автономный режим будет добавлен как отдельный игровой режим, наряду с доступным в настоящее время онлайн-режимом, в качестве дополнительной функции.

Вот это я понимаю разрабы адекватно подошли к своему проекту.

8
Озверин

хорошо! всем сетевым играм по офлайн-режиму!
ради истории хотя бы. а то сколько труда работяг сгинуло с отмененными ммо.

5
GraF68ru

респект, в ублюдсофте сейчас половина конторы обдристалось с таких новостей.

5
Oscilograf

Ну наконец то. Давно пора. Играть в сингл с требованием интернета - дикость и гадость.

4
nikvik jm

Вот как надо делать.

1
Perseus_33

Ford the Emperor!

Лучшая игра по вахе. Отличная сюжетка.

0
KrokodukDundy

Ну не знаю... Скорее на любителя, не всем дьяблоиды нравятся. Просто хорошая игра. Для меня лучшей игрой по вахе будет Dawn of War первый со всеми DLC =)

0
Perseus_33

Скорее всего это подготовка к отключению поддердки сервакгв, как было с ван хельсингом. Все мои персы пропали. Дали скачать потом какой-то мой профиль, но там почему-то был один перс только.

0
Мелинар

Слава Тзинчу, появится смысл задуматься о покупке, иначе и смысла не было, поскольку к серверам, насколько я помню, давно уже было не подключиться, как минимум без танцев с бубном и ересью.

0