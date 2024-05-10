Автономный режим появится в Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr в конце мая

NeocoreGames сообщила, что долгожданный автономный режим появится в Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr 23 мая 2024 г. для ПК (Steam). Это не означает, что серверы закроются 23 мая. Автономный режим будет добавлен как отдельный игровой режим, наряду с доступным в настоящее время онлайн-режимом, в качестве дополнительной функции.

Как было объявлено несколько месяцев назад, новое классовое DLC для Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, Иерофант, также находится в разработке и будет доступно позднее в этом году. Играя этим классом, вы возьмете на себя роль Инквизитора, который может призвать нескольких помощников для формирования отряда. Вам придется использовать свою веру и авторитет, чтобы вдохновить своих помощников выполнять волю Императора, управлять ими как настоящий лидер и обучать истине Империума всех еретиков в секторе Калигари. В ближайшие недели разработчики поделятся более подробной информацией о новом классе.

Сезонное путешествие, включая еще не вышедшие эксклюзивные 6 и 7 сезоны для ПК, скоро выйдет и на консолях.