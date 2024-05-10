Автономный режим появится в Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr в конце мая

NeocoreGames сообщила, что долгожданный автономный режим появится в Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr 23 мая 2024 г. для ПК (Steam). Это не означает, что серверы закроются 23 мая. Автономный режим будет добавлен как отдельный игровой режим, наряду с доступным в настоящее время онлайн-режимом, в качестве дополнительной функции.
Как было объявлено несколько месяцев назад, новое классовое DLC для Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, Иерофант, также находится в разработке и будет доступно позднее в этом году. Играя этим классом, вы возьмете на себя роль Инквизитора, который может призвать нескольких помощников для формирования отряда. Вам придется использовать свою веру и авторитет, чтобы вдохновить своих помощников выполнять волю Императора, управлять ими как настоящий лидер и обучать истине Империума всех еретиков в секторе Калигари. В ближайшие недели разработчики поделятся более подробной информацией о новом классе.
Сезонное путешествие, включая еще не вышедшие эксклюзивные 6 и 7 сезоны для ПК, скоро выйдет и на консолях.
Вот это я понимаю разрабы адекватно подошли к своему проекту.
хорошо! всем сетевым играм по офлайн-режиму!
ради истории хотя бы. а то сколько труда работяг сгинуло с отмененными ммо.
респект, в ублюдсофте сейчас половина конторы обдристалось с таких новостей.
Ну наконец то. Давно пора. Играть в сингл с требованием интернета - дикость и гадость.
Вот как надо делать.
Ford the Emperor!
Лучшая игра по вахе. Отличная сюжетка.
Ну не знаю... Скорее на любителя, не всем дьяблоиды нравятся. Просто хорошая игра. Для меня лучшей игрой по вахе будет Dawn of War первый со всеми DLC =)
Скорее всего это подготовка к отключению поддердки сервакгв, как было с ван хельсингом. Все мои персы пропали. Дали скачать потом какой-то мой профиль, но там почему-то был один перс только.
Слава Тзинчу, появится смысл задуматься о покупке, иначе и смысла не было, поскольку к серверам, насколько я помню, давно уже было не подключиться, как минимум без танцев с бубном и ересью.