В Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr появился автономный режим и стала известна дата выхода нового классового DLC

NeocoreGames сообщила, что долгожданная функция автономного режима для Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr стала теперь доступна на ПК (Steam). Это не означает, что серверы отключаются. Автономный режим теперь добавлен как отдельный игровой режим наряду с доступным в настоящее время онлайн-режимом в качестве дополнительной функции.

Как было объявлено несколько месяцев назад, новое классовое DLC для Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, Иерофант, также находится в разработке и выйдет на ПК (Steam) 17 октября 2024 года.

Играя этим классом, вы возьмете на себя роль Инквизитора, который может призвать нескольких помощников для формирования отряда. Вам придется использовать свою веру и авторитет, чтобы вдохновить своих помощников выполнять волю Императора, управлять ими как настоящий лидер и обучать истине Империума всех еретиков в секторе Калигари.