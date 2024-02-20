Для ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader вышел гигантский патч с 1800 исправлениями

Разработчики Owlcat Games выпустили гигантский патч 1.1.28 для пошаговой cRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader. Разработчики описывают его как первое крупное обновление для игры, содержащее в общей сложности более 1800 изменений.
Обновление включает в себя полностью новую озвучку для пролога и разговоров компаньонов во всей игре, QoL-улучшения, обновления баланса, многочисленные исправления ошибок и сотни исправлений для оптимизации, производительности и стабильности кооперативного режима.
На самом деле, содержимое патча настолько велико, что не поместилось в отдельный блог обновления в Steam, и с ним лучше ознакомиться на официальном сайте. В связи с беспрецедентным масштабом изменений способностей и баланса все существующие сохраненные игры получат дополнительную бесплатную переспециализацию для каждого персонажа в партии.
"Мы глубоко признательны за ваши отзывы и сообщения, благодаря которым стало возможным это обновление, и надеемся, что оно значительно улучшит ваш опыт игры!"
Игра топчик, совокоты тоже топчик, но зная их нужно ещё 2-4 шт таких патчей ❤️
Что то как то не верится что все 1800 исправлений встанут ровно без косяков.
Через годик приходите будет все готово :)
Оценим, что получилось.
предыдущий проект они почти два года патчили...
Радует, но в Акте 3 также есть косяки. В патче якобы в нём оптимизацию поправили, но на моей мощной системе этой оптимизации не видно почти. Ну может несколько +фпс добавили против боя с Друкари в этом акте. Немного чувствуется игра по другому. Баги были тоже замечены незначительные. Вообще молодцы они, но фиксить еще ого-го надо. Я тоже стараюсь сейвы активно с описаниями отправлять в репорт, в случае обнаружения. Отправлял баг-репорт на молот один из арсенала, потому что анимации некоторые удара не работали у него и для меня было в радость, что через пару дней они выпустили патч, где правят этот баг. Видимо читают, слышат, проверяют.
Успехов им в работе над игрой.